“Visā 2025. gadā būs vairs tikai ~12 tūkstoši…” Skumjā patiesība par dzimstību Latvijā 14

21:50, 12. novembris 2025
Skaitļi runā skaudru valodu – bērnu Latvijā piedzimst arvien mazāk. Centrālās statistikas pārvaldes dati rāda, ka šogad bērnu skaits piedzīvojis strauju kritumu.

Par slikto situāciju “Facebook” izsakās Jānis. Viņš savā publikācijā ir pievienojis Centrālās statistikas pārvaldes statistikas tabulas attēlu. Tajā redzams, ka līdz šim šogad dzimuši vien 8,883 tūkstoši bērnu. Tas ir par 10,9% mazāk nekā pērn. Jānis pie foto raksta: “Dzimušo skaits šī gada 9 mēnešos ir par 10,9% mazāks nekā pirms gada. Visā 2025. gadā tas būs vairs tikai ~12 tūkstoši.”

Daudz sabiedrībā dzirdēts, ka dzemdēt bērnu Latvijā nav izdevīgi – ir mazi gan vienreizējie, gan ikmēneša pabalsti, bet pārtika, mājsaimniecības izmaksas un citas dzīvībai svarīgu lietu izmaksas sadārdzinās. Daudzi arī šādam viedoklim nepiekrīt, uzskatot, ka ir arī labas lietas – piemēram, ilgs bērnu kopšanas atvaļinājums, bezmaksas ārsti un izglītība.

Lai arī iemesli sliktajai dzimstībai var būt dažādi, jau ilgi skaidrs ir viens – dzimstība Latvijā ir ļoti slikta. Sliktie rādītāji jau ilgi rada satraukumu gan politiķu vidū, gan arī sabiedrībā. Valsti savā ziņā uztur tauta, bet, ja iedzīvotāju paliek arvien mazāk, tad valsts nespēj gūt pietiekami daudz ieņēmumu.

Pie Jāņa publikācijas situāciju komentējis Pēteris, kurš norāda, ka pie šādas situācijas vainīgi ir zemie pabalsti: “Ģimeņu atbalsta politika kopš 2009. gada ir ļoti kritiskā līmenī. Ļoti žēl, bet arī nākamgad, pretēji plaši izdaudzinātajai “Restarta” otrajai prioritātei, situācija nepasliktināsies tikai ģimenēm, kurās ir bērni līdz 1,5 gadu vecumam.”

Savukārt Gints par situāciju iesmej: “Droši un pārliecinoši virzāmies uz KEM nosprausto mērķi par 90% samazināt CO2 emisijas.”

