Prognoze, kas liek pārvērtēt visu: kāpēc dzimstības samazināšanās nav pats sliktākais nākotnes scenārijs?

LA.LV
16:22, 21. septembris 2025
Pēdējā laikā pasaulē tiek novērota demogrāfiskā lejupslīde. Tomēr daļa speciālistu uzskata, ka iedzīvotāju skaita sarukums nebūt nav pats sliktākais nākotnes scenārijs. Gluži pretēji – tas varētu pavērt jaunas iespējas un attīstības perspektīvas, raksta “The Economist”.

Jau 1968. gadā biologs Pols Ērlihs  brīdināja par pārmērīgu strauju cilvēces vairošanos.

Pēc viņa teiktā, šāda tendence nākotnē  visā pasaulē varētu izraisīt  badu. Tas prasītu simtiem miljonu cilvēku dzīvību.

Tomēr šobrīd pasaulē novērojams tieši pretējs process – dzimstība ir sākusi strauji samazināties.

Statistika liecina, ka patlaban vismaz divas trešdaļas pasaules iedzīvotāju dzīvo valstīs, kur dzimstības koeficients ir zemāks par “atjaunošanās līmeni”, kas ir 2,1 bērns uz vienu sievieti.

Savukārt dažās lielpilsētās, piemēram, Tokijā vai Bogotā, šis rādītājs nesasniedz pat vienu bērnu uz sievieti.

Saskaņā ar ANO prognozēm, pasaules iedzīvotāju skaits savu maksimumu sasniegs ap 2065. gadu, sasniedzot aptuveni 9,6 miljardus, bet līdz 2100. gadam samazināsies līdz 8,9 miljardiem.

Atsevišķi eksperti uzskata, ka pasaules iedzīvotāju skaita samazināšanās varētu radīt virkni pozitīvu pārmaiņu.

Viņi pieļauj, ka darbaspēka trūkumu, visticamāk, mazinās tehnoloģiju attīstība, jo mākslīgais intelekts spēs kompensēt strādājošo skaita kritumu daudzās nozarēs.

Vienlaikus pieaugošais dzīves ilgums ļaus cilvēkiem ilgāk palikt ekonomiski aktīviem.

Papildus tam mazāks iedzīvotāju skaits nozīmētu arī ievērojami mazāku slodzi uz dabas resursiem un klimata sistēmu.

Visi šie faktori kopā radītu priekšnoteikumus augstākai dzīves kvalitātei, jo valstis ar mazāku iedzīvotāju skaitu varētu efektīvāk ieguldīt līdzekļus medicīnā, izglītībā un sociālajā

