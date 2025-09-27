Ekrānšāviņš no X

“35 gadu laikā nav atradies līdzekļu nomainīt?” Slimnīcas garderobe netiek līdzi laikam 0

18:46, 27. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Sociālajos tīklos ik pa laikam plašu rezonansi izraisīja ziņas, kas saistītas ar latviešu valodas lietojumu ikdienā. Tā nu kārtējais ieraksts tapis par kādas Latvijas slimnīcas garderobi, ka tur apmeklētājiem joprojām tiek izsniegti numuriņi ar uzrakstiem krievu valodā.

@AnitaDreika raksta: “Biķernieku slimnīcā, ejot uz kataraktas operāciju, var nodot virsdrēbes garderobē un saņemt pretī šo.”

Šis fakts izraisījis diskusijas par valodas lietojumu publiskās iestādēs, raisot gan sašutumu, gan humoristiskus komentārus. Lūk, ko par to saka X lietotāji un kā šis jautājums atspoguļo plašākas sabiedrības noskaņas!

