Sociālajos tīklos ik pa laikam plašu rezonansi izraisīja ziņas, kas saistītas ar latviešu valodas lietojumu ikdienā. Tā nu kārtējais ieraksts tapis par kādas Latvijas slimnīcas garderobi, ka tur apmeklētājiem joprojām tiek izsniegti numuriņi ar uzrakstiem krievu valodā.
@AnitaDreika raksta: “Biķernieku slimnīcā, ejot uz kataraktas operāciju, var nodot virsdrēbes garderobē un saņemt pretī šo.”
Šis fakts izraisījis diskusijas par valodas lietojumu publiskās iestādēs, raisot gan sašutumu, gan humoristiskus komentārus. Lūk, ko par to saka X lietotāji un kā šis jautājums atspoguļo plašākas sabiedrības noskaņas!
35 gadu laikā nav atradies līdzekļu nomainīt…
Bet kāda zaļā ilgtspēja un CO2 pēda samazināta vismaz 40 gadus lietojot vienus un tos pašus numuriņus.
Varēja izveidot jaunas, bet droši vien tai "Gosmebeļtrestā" (vai kas tur tos numuriņus taisīja, jau neatceros, LU galvenās ēkas numuriņos bija ieskrāpēts) vietā jau sen ir kāds lidl vai rimčiks.
Ej pa vakariem un skrāpē pa velti, šaubos ka izskrāpēsi tā ka pret gaismu skatoties nevarēs redzēt un nebūs miskastē jāmet. Realitātē tas uzraksta tev traucē? Es pat nesaprotu kas tur rakstīts, bez Rīga, domāju nekas svarīgs.
Pēc tādas tupas loģikas iesaku tev arī nemazgāt traukus, nemazgāt rokas, neslaucīt dibenu utt. Jo neviena no šīm lietām nepieliks "mazajām pensijām +200". Kāds vispār sakars?? Ja noskrāpēs kirilicu, tad nebūs kirilica, ko vēl tev vajadzēja?
