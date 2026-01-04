Diktatora saikne ar realitāti ir zudusi: no kā baidās Putins pēc Maduro aizturēšanas 0
Pēc Venecuēlas diktatora aizturēšanas Kremlī vienlaikus valda gan skaudība, gan bailes, pārliecināts ir politologs Abass Galjamovs. Sīkāk raksta medijs “Dialog”.
Šobrīd Putinu pārņem divas emocijas. No vienas puses, kā autoritārā “ceha” kolēģis viņš identificē sevi ar Maduro. Šajā ziņā viņš ir gan sašutis, gan nobijies: “Krievija, protams, nav Venecuēla, tāpēc ir cerība, ka amerikāņi pat neplāno neko tādu, bet, no otras puses – velns viņus zina! Un pat ja ne mani, tad Hameneju vai Kimu Čenunu – arī tas ir slikti!” raksta politologs Abass Galjamovs, kurš agrāk strādājis par Kremļa vadītāja runu autoru, savā blogā.
No otras puses, kā valsts līderis, kas pretendē uz lielvaras statusu, Putins asociē sevi ar Trampu. Un šajā lomā viņš šobrīd ir ārkārtīgi skaudīgs. “Man vajadzēja būt viņa vietā! Tieši to man vajadzēja izdarīt ar Zelenski pirms četriem gadiem, nevis visu šo!” viņš šorīt skumji čukst. Šī būs ļoti grūta diena Krievijas spēka struktūru līderiem. Kliedzienu no sērijas “kāpēc viņiem var, bet tev – nē?!” būs daudz.
Turklāt gan Irānā, gan Krievijā daudzu vietējiem diktatoriem pietuvinātu spēlētāju prātos nevar neienākt doma, ka no trakajiem līderiem ir jāprot atbrīvoties laikus. Laikam ejot, viņi patiešām zaudē saikni ar realitāti un galu galā noved sistēmas līdz sabrukumam. Pats svarīgākais – gan Putins, gan Hamenejs to visu lieliski saprot. Viņi apzinās, kādas domas šodien klejo dažu viņu līdzgaitnieku galvās. Un kā ar to dzīvot tālāk?
Protams, būtu jāsāk sarunas ar amerikāņiem, taču pēc notikušā tas izskatīsies ārkārtīgi pazemojoši.