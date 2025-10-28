6 silti Spānijas galamērķi, kas liek latviešiem aukstajās ziemās zaudēt sirdsmieru 0
Lai gan daudzi bieži uzskata, ka Spānijā visu gadu valda silts laiks, – tas ir maldīgs priekšstats. Tomēr šajā valstī joprojām ir pāris galamērķu, kur ziemā var izbaudīt sauli un patīkamu temperatūru.
Žurnāla “The Independent” eksperti ir izvēlējušies sešas siltākās vietas Spānijā, kas ideāli piemērotas ziemas atpūtai. Šie galamērķi apvieno patīkamu klimatu ar bagātīgu kultūras, dabas un atpūtas piedāvājumu, padarot tos par izciliem ziemas ceļojumu variantiem Spānijā.
1. Tenerife
Šī ir populārākā no Kanāriju salām. No decembra līdz februārim saule šeit spīd vidēji sešas stundas dienā, bet vidējā gaisa temperatūra ir aptuveni 18 °C (maksimālā – līdz 22 °C). Sala visu gadu piesaista tūristus ar savām dabas bagātībām. Tenerifē atrodas Spānijas augstākā virsotne – aktīvais Teides vulkāns, kas paceļas virs tāda paša nosaukuma nacionālā parka. Uz virsotni var nokļūt ar funikulieri, taču pieejami arī daudzi pārgājienu maršruti pa sarkanajām klintīm un nelīdzeno reljefu.