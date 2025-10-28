Foto. pexels.com

6 silti Spānijas galamērķi, kas liek latviešiem aukstajās ziemās zaudēt sirdsmieru 0

LA.LV
15:21, 28. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Lai gan daudzi bieži uzskata, ka Spānijā visu gadu valda silts laiks, – tas ir maldīgs priekšstats. Tomēr šajā valstī joprojām ir pāris galamērķu, kur ziemā var izbaudīt sauli un patīkamu temperatūru.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Esmu tik smalciņa.” Rēzija Kalniņa atklāj, kāds ir iemesls viņas vizuālajām pārmaiņām 6
Kokteilis
No Auna drosmes līdz Zivju intuīcijai. Pasaki, kas esi pēc horoskopa, un mēs pateiksim, kādas īpašības tev “nāk līdzi pūrā”!
Kokteilis
Šajā vecumā jūsu dzīve mainīsies uz visiem laikiem: numerologi atklājuši formulu, kā aprēķināt savu liktenīgo brīdi
Lasīt citas ziņas

Žurnāla “The Independent” eksperti ir izvēlējušies sešas siltākās vietas Spānijā, kas ideāli piemērotas ziemas atpūtai. Šie galamērķi apvieno patīkamu klimatu ar bagātīgu kultūras, dabas un atpūtas piedāvājumu, padarot tos par izciliem ziemas ceļojumu variantiem Spānijā.

1. Tenerife

Šī ir populārākā no Kanāriju salām. No decembra līdz februārim saule šeit spīd vidēji sešas stundas dienā, bet vidējā gaisa temperatūra ir aptuveni 18 °C (maksimālā – līdz 22 °C). Sala visu gadu piesaista tūristus ar savām dabas bagātībām. Tenerifē atrodas Spānijas augstākā virsotne – aktīvais Teides vulkāns, kas paceļas virs tāda paša nosaukuma nacionālā parka. Uz virsotni var nokļūt ar funikulieri, taču pieejami arī daudzi pārgājienu maršruti pa sarkanajām klintīm un nelīdzeno reljefu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Sekas virszemē jau redzamas ar acīm – Āfrika drūp un nenovēršami sadalās
Sarkanais brīdinājums dabīgās šokolādes cienītājiem: Kas slēpjas tavā batoniņā – krīze strauji maina tā sastāvu
Vēl 18. gadsimtā laika ziņas bija aizliegtas. Interesanti fakti par šo nozari
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.