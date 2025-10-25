Sarkanais brīdinājums dabīgās šokolādes cienītājiem: Kas slēpjas tavā batoniņā – krīze strauji maina tā sastāvu 5
Pieaugošās šokolādes ražošanas izmaksas un kakao raža, kas krītas, ir radījusi krīzi nozarē, liekot ražotājiem meklēt pārsteidzošas alternatīvas, lai samazinātu atkarību no kakao pupiņām un saglabātu produktus veikalu plauktos, par to raksta The Guardian.
Saskaņā ar jaunākajiem datiem šokolādes cena pircējiem gada laikā līdz 2025. gada augustam pieaugusi par 15,4 %. Kakao cenas pēdējo divu gadu laikā ir vairāk nekā divkāršojušās sliktas ražas dēļ Rietumāfrikā, īpaši Ganā un Kotdivuārā.
Rīsi nav pirmā sastāvdaļa, kas nāk prātā, domājot par šokolādi, taču Apvienotās Karalistes uzņēmums Win-Win izmanto tos, lai radītu kakao nesaturošu šokolādes alternatīvu. Šī tendence atspoguļo plašāku kustību, kurā ražotāji eksperimentē ar alternatīvām sastāvdaļām un tehnoloģijām, lai padarītu produktus ilgtspējīgākus.
Klimata krīze un mežu izciršana ir padarījusi kakao ražošanu nestabilu un videi kaitīgu, kamēr globālais šokolādes pieprasījums turpina augt, radot spiedienu uz piegādes ķēdēm.
Daudzu populāru zīmolu ražojumi nu vairs netiek klasificēti kā šokolāde, jo tajos kakao saturs ir nepietiekams. Šo produktu sastāvā tagad ir vairāk palmu eļļas, un tie tiek marķēti kā “šokolādes garšas” izstrādājumi.
“Ja esat uzņēmums, kas izmanto šokolādi, jūs esat krīzes situācijā. Cenas trīs gadu laikā ir vairāk nekā četrkāršojušās. Dažiem mazajiem uzņēmumiem tā var būt izdzīvošanas vai bankrota jautājums,” The Guardian citē ražotāja Win-Win izpilddirektoru. Viņa uzņēmums ražo šokolādes alternatīvas, izmantojot fermentētus graudaugus un pākšaugus, tostarp rīsus, lai atdarinātu šokolādes garšu, tekstūru un kušanu.
Process ietver fermentāciju un grauzdēšanu, līdzīgi kā tradicionālajā šokolādes ražošanā. “Pēdējo 18 mēnešu laikā interese par šokolādes alternatīvām ir strauji pieaugusi. Mēs saņemam pieprasījumus no klientiem visā Eiropā un tālāk. Pasaule mīl šokolādi, bet kakao koki cieš. Klimata pārmaiņas samazina ražu, un aptuveni 75% pasaules kakao nāk no Ganas un Kotdivuāras, kur mežu izciršana un bērnu darbs joprojām ir nopietna problēmas.”
Golders uzsver, ka rīsi kā pamatsastāvdaļa “pārsteidz cilvēkus”. Fermentācijas procesā tie tiek apvienoti ar ceratonijas sēklām, taukiem un cukuriem, radot produktu, kas izskatās, garšo un kūst kā šokolāde.
Arī citi uzņēmumi eksperimentē ar alternatīvām. Šveices ražotājs Barry Callebaut sadarbojas ar Cīrihes Lietišķo zinātņu universitāti, lai izstrādātu šūnu šokolādi, audzējot kakao augu šūnas laboratorijā. Šāds produkts nodrošina tādu pašu garšu un taukus bez kakao kokiem.
Vācijas uzņēmums Planet A Foods, kas ražo ChoViva zīmolu, izmanto auzas un saulespuķu sēklas, kas tiek grauzdētas un fermentētas, lai atdarinātu šokolādes garšu. Šis process rada par 90 % mazāk oglekļa emisiju un patērē par 90 % mazāk ūdens nekā tradicionālā šokolāde. Uzņēmums sadarbojas ar tādiem mazumtirgotājiem kā Aldi un Lidl, palielinot ražošanu līdz vairāk nekā 10 000 tonnām gadā.
ASV jaunuzņēmums Voyage Foods piedāvā produktu, kas izgatavots no vīnogu sēklām, saulespuķu proteīna un šī sviesta, piesaistot vairāk nekā 40 miljonus ASV dolāru investīcijās
“Jauns process ne vienmēr nozīmē veselīgāku produktu. Šokolādē esošie piesātinātie tauki, piemēram, tumšajā šokolādē, ir labvēlīgi mūsu veselībai, ja tos uzņem mēreni.” Minimāli apstrādāts kakao satur flavanolus, kas pozitīvi ietekmē zarnu veselību, asinsspiedienu un sirds veselību. Nav skaidrs, vai kakao nesaturošām alternatīvām ir tādas pašas priekšrocības, raksta medijs.
Tāpēc joprojām ieteicams izvēlēties augstas kvalitātes tumšo šokolādi ar labu ražošanas praksi.