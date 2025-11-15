7 austrumu gudrības, kas jāievēro, lai neaizbiedētu ģimenes laimi un veiksmi 0
Fen- šui ir sena austrumu zinātne un daudzu cilvēku dzīvesveids, kas sniedz ne tikai pareizas telpas organizēšanu un mēbeļu izvietošanu. Austrumu zinātnieki zina, kā pasargāt cilvēkus no nepareizas rīcības, kas var izjaukt vai traucēt enerģētiskajam līdzsvaram jūsu mājās.
7 galvenie principi, kas jāievēro, lai tas nenotiktu:
1.likums: nedrīkst novietot spoguli pretī ieejai
Spogulis, kas mājā atrodas pretī ieejai, var nodarīt lielu kaitējumu. Tas tāpēc, ka tieši ieejas durvis ir galvenais enerģijas avots, kas “ielaiž” jūsu ģimenē gan svešus cilvēkus, gan viņu emocijas un darbību. Tieši tāpat nevajadzētu karināt spoguļus guļamistabā, gadījumā, ja partneri kādreiz sastrīdas un “iznes” šo strīdu ārpus mājas, nokļūstot guļamistabā, spogulis šo informāciju “saglabās” atmiņā. Visādi citādi nekādu ierobežojumu spoguļu novietošanai telpās nav, galvenais, lai tie nebūtu sabojāti vai ar plaisām. Šādus spoguļus nekavējoties ir jāiznes no mājām un jāizmet atkritumos. Pie tam spoguļiem, kurus jūs karināt mājās pie sienām būtu jābūt tādā izmērā, lai cilvēks atspulgā būtu redzams visā augumā, nevis tikai fragmentāri.