Foto: Pexels.com

7 austrumu gudrības, kas jāievēro, lai neaizbiedētu ģimenes laimi un veiksmi 0

kokteilis.lv
13:21, 15. novembris 2025
Kokteilis Dzīvo

Fen- šui ir sena austrumu zinātne un daudzu cilvēku dzīvesveids, kas sniedz ne tikai pareizas telpas organizēšanu un mēbeļu izvietošanu. Austrumu zinātnieki zina, kā pasargāt cilvēkus no nepareizas rīcības, kas var izjaukt vai traucēt enerģētiskajam līdzsvaram jūsu mājās.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Hallo! Jā! Klausos!! Ar kādu vārdu tu atbildi uz telefona zvaniem? Izrādās, ka tas kaut ko pasaka par tavu raksturu 9
Veselam
“Izmēz” savu ķermeni! 7 produkti, kas dabiski attīra organismu un palīdz atjaunot līdzsvaru
Simtgadīgs pareģojums ir piepildījies: no kosmosa uz Zemi “plūst” īpaša enerģija
Lasīt citas ziņas

7 galvenie principi, kas jāievēro, lai tas nenotiktu:

1.likums: nedrīkst novietot spoguli pretī ieejai

CITI ŠOBRĪD LASA
“Tas nav īsts atvaļinājums!” Lietuvas premjere ierosina mainīt bērna kopšanas atvaļinājuma nosaukumu
“Kāpēc šīs ēkas gadiem stāv tukšas un neizmantotas, ja tik daudziem vajag mājokļus?” Iedzīvotāji diskutē par pamestajām mājām Latvijā
Kokteilis
Attiecības darbā? Lūk, šajās profesijās partneri visbiežāk tiek krāpti ar darba kolēģiem
Foto: Pexels

Spogulis, kas mājā atrodas pretī ieejai, var nodarīt lielu kaitējumu. Tas tāpēc, ka tieši ieejas durvis ir galvenais enerģijas avots, kas “ielaiž” jūsu ģimenē gan svešus cilvēkus, gan viņu emocijas un darbību. Tieši tāpat nevajadzētu karināt spoguļus guļamistabā, gadījumā, ja partneri kādreiz sastrīdas un “iznes” šo strīdu ārpus mājas, nokļūstot guļamistabā, spogulis šo informāciju “saglabās” atmiņā. Visādi citādi nekādu ierobežojumu spoguļu novietošanai telpās nav, galvenais, lai tie nebūtu sabojāti vai ar plaisām. Šādus spoguļus nekavējoties ir jāiznes no mājām un jāizmet atkritumos. Pie tam spoguļiem, kurus jūs karināt mājās pie sienām būtu jābūt tādā izmērā, lai cilvēks atspulgā būtu redzams visā augumā, nevis tikai fragmentāri.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Mizo banānu, sākot no kātiņa, un skalo vārītus makaronus: 10 lietas, ko gandrīz visi dara nepareizi
Veselam
Ko nedrīkst ēst no rīta: 8 ēdieni, kurus nevajadzētu ēst tukšā dūšā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.