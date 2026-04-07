9 ugunsgrēki 10 mēnešu laikā! Ugunsdzēsējs brīdina ikvienu, kuram mājās ir karstā gaisa friteris jeb “air fryer” 0
Karstā gaisa friteri jeb “air fryer” pēdējos gados kļuvuši par īstu virtuves hitu – ātri, ērti un šķietami droši. Taču aiz šīs ērtības slēpjas arī riski, par kuriem daudzi pat neaizdomājas.
Kāds ugunsdzēsējs no Apvienotās Karalistes nācis klajā ar brīdinājumu, kas licis daudziem paskatīties uz šo ierīci ar pavisam citām acīm.
Sociālajos medijos Notingemšīras Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis Ričards Būts atklājis, ka pēdējo 10 mēnešu laikā viņa komanda devusies dzēst deviņus ugunsgrēkus, kas saistīti tieši ar gaisa friteriem. Un, kā izrādās, lielākoties pie vainas ir pavisam ikdienišķas kļūdas.
Kur slēpjas lielākais risks?
Viena no biežākajām kļūdām, ko cilvēki pieļauj – gaisa fritera novietošana nepareizā vietā. Ugunsdzēsējs uzsver, ka ierīci nevajadzētu lietot zem virtuves skapjiem. Karstums un tvaiki var uzkrāties, radot papildu aizdegšanās risku.
Tāpat viņš aicina regulāri pārbaudīt ierīces tehnisko stāvokli – vai nav bojāts vads, redzamas plaisas vai problēmas ar atvilktni.
Netīrs karstā gaisa friteris – slēpts drauds
Vēl viens biežs ugunsgrēku iemesls ir pavisam vienkāršs – netīrība. Ventilācijas atverēs un ierīces iekšpusē laika gaitā uzkrājas tauki. Tie var pārkarst un aizdegties. Tāpēc svarīgi ne tikai izmantot ierīci, bet arī regulāri to tīrīt.
Kļūdas, kas var maksāt dārgi
Ugunsdzēsējs dalījās arī ar konkrētiem gadījumiem, kas izraisījuši izsaukumus: gaisa friteris novietots uz plīts, kas nejauši ieslēgta, ierīcē palicis iepakojuma materiāls, pārpildīta fritera atvilktne, izmantots cepampapīrs, kas aizdegas.
Apvienotās Karalistes ugunsdzēsējs pauda, ka tie ir šķietami sīkumi, kurus viegli ir nepamanīt, bet diemžēl tikai līdz brīdim, kad ir par vēlu.
Kā ierīci lietot droši?
Lai izvairītos no nepatikšanām, ugunsdzēsējs iesaka ievērot dažus vienkāršus noteikumus:
- nelietot ierīci zem virtuves skapjiem,
- nepārslogot friteri,
- izmantot tikai instrukcijā paredzētos produktus,
- regulāri tīrīt ierīci,
- regulāri pārbaudīt, vai nekas nav bojāts,
- pēc lietošanas atvienot no elektrības.
Lai gan šie stāsti var šķist satraucoši, eksperti uzsver, ka gaisa friteri paši par sevi nav bīstami. Kā jebkurā virtuvē, viss atkarīgs no tā, cik paši cilvēki ir uzmanīgi.
Dažreiz pietiek ar vienu neuzmanīgu soli, lai ēdiena gatavošana pārvērstos par bīstamu situāciju. Tāpēc, ja tavā virtuvē ir “air fryer”, pārliecinies, ka to lieto ne tikai ērti, bet arī droši.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.