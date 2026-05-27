Cilvēki Vērmanes dārzā Rīgā.
Foto: Zane Bitere/LETA

Krievija metas apsūdzēt Baltiju “krievu apspiešanā” – Rīga atbildi parādā nepaliek 0

LETA, LA.lv
12:35, 27. maijs 2026
Krievija paziņojusi par nodomu vērsties Starptautiskajā Tiesā saistībā ar it kā notiekošu “krievu apspiešanu” Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Tikmēr Latvijas Ārlietu ministrija šos apgalvojumus nodēvējusi par Kremļa propagandu un mēģinājumu novērst uzmanību no pašas Krievijas rīcības Ukrainā, vēsta Dialog. Ua

Krievija apgalvo, ka pēdējos gados Baltijas valstīs būtiski pieaugusi diskriminācija pret krievvalodīgajiem iedzīvotājiem, tādēļ Maskava apsver iespēju vērsties Starptautiskajā Tiesā.

Latvijas Ārlietu ministrija uzsver, ka Baltijas valstis turpinās ievērot demokrātijas, cilvēktiesību un starptautisko tiesību principus, savukārt Krievija pati regulāri pārkāpj starptautiskās normas.
Ministrija norāda, ka Kremlis jau ilgstoši izmanto dezinformāciju, vēstures sagrozīšanu un dažādus propagandas naratīvus, lai destabilizētu kaimiņvalstis un ietekmētu sabiedrisko domu.

Tikmēr Krievijas pilsoniskās sabiedrības attīstības un krievu emigrantu atbalsta asociācija (AREM) publiski paziņojusi, ka runas par “krievu apspiešanu” Baltijā ir provokācija. Organizācija uzsver, ka krieviem Latvijā “nav nepieciešams diktators Putins kā aizstāvis”.

Vienlaikus pieaugusi spriedze arī saistībā ar Krievijas draudiem Ukrainai. Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, Lietuvas Ārlietu ministrija otrdien izsauca Krievijas vēstniecības pārstāvi un iesniedza protesta notu pēc Maskavas paziņojumiem par iespējamiem triecieniem Kijivai un aicinājuma ārvalstu pilsoņiem pamest Ukrainas galvaspilsētu.

Notā Lietuva kategoriski noraidīja Krievijas draudus un norādīja, ka tie ir klajš ANO statūtu pārkāpums.

Lietuva arī uzsvēra, ka Krievija sistemātiski pārkāpj starptautiskās humanitārās tiesības kopš 2014. gada, kad sāka militāro agresiju pret Ukrainu.

Savukārt Krievijas Ārlietu ministrija pirmdien aicināja ārvalstu pilsoņus pamest Kijivu un izvairīties no valdības un militārajiem objektiem, apgalvojot, ka pret Ukrainas galvaspilsētu tiek gatavoti “sistēmiski triecieni”.

