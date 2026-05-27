Volodimirs Zelenskis
Volodimirs Zelenskis
Foto. Scanpix/WOLFGANG RATTAY / POOL / AFP

Ziņas par vēl vairākiem kara gadiem izraisījušas rezonansi: Ukraina tās kategoriski noraida 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
16:23, 27. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas prezidenta birojs noraidījis medijos izskanējušo informāciju, ka Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim esot bijis uzdevums gatavoties vēl diviem vai trim kara gadiem. Prezidenta padomnieks komunikācijas jautājumos Dmitrijs Litvins šādu informāciju nosaucis par iepriekš jau izplatītu nepatiesu vēstījumu.

Kokteilis
Viņi paši cieš un liek ciest arī citiem: nosaukti problemātiskākie zodiaka zīmju pārstāvji
RAKSTA REDAKTORS
“Ko tad brīnīties, ka neviens neiet uz šo uzaicinājumu?” Zane samaksā teju 100 eiro par bezmaksas vēža skrīningu
Viedoklis
“Viņam taču nav pieredzes, nav bijis pat parlamentārais sekretārs, nezina lietu kārtību!” Pārdomas par jauno premjeru Kulbergu
Lasīt citas ziņas

Reaģējot uz publikāciju britu medijā “The Economist”, kurā tika apgalvots, ka Ukraina gatavojas vēl vairākiem kara gadiem, Litvins uzsvēra, ka līdzīga informācija publiskajā telpā izskanējusi jau iepriekš.

“Jā, tas taču ir tas pats vecais stāsts, kas jau bija,” norādīja Litvins, atsaucoties uz līdzīgu informāciju, kas medijos tika platīta jau februārī.
CITI ŠOBRĪD LASA
Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2011. gadā dzimušo Matveju
VIDEO. “Sajūta, ka es neesmu Latvijā. Kas te notiek?” Šorīt uz musulmaņu svētku pasākumu Ķīpsalā plūda cilvēku straumes
“Viens drons dažkārt grūtāk atrodams nekā simti,” NBS komandieris atklāj problēmas Latvijas gaisa telpas aizsdardzībā

Pēc viņa teiktā, tikšanās laikā ar parlamenta frakciju nav bijusi runa par vairākiem kara gadiem. Diskusijas esot skārušas tuvākos mēnešus un iespējamo aktīvās karadarbības attīstību.

“Varbūt cilvēkiem bija nepieciešams kaut kas, kas kalpotu par līdzekli citiem šī teksta vēstījumiem par to, cik viss it kā ir slikti… Bet tikšanās reizē ar frakciju prezidents teica, ka viņiem jākoncentrējas uz sešiem mēnešiem līdz novembrim. Tas ir termiņš,” uzsvēra Ļitvins.

Jau ziņots, ka 26. maijā “The Economist” publicēja informāciju, atsaucoties uz avotiem, ka Volodimirs Zelenskis it kā devis rīkojumu gatavoties vēl diviem vai trim kara gadiem.

Savukārt vēl februārī “The Wall Street Journal” politikas korespondents Bojans Pančevskis, atsaucoties uz avotiem, vēstīja, ka Ukrainas prezidents saviem padomniekiem esot uzdevis izstrādāt detalizētu militāro plānu nākamajiem trim gadiem.

Arī toreiz Ukrainas prezidenta birojs šo informāciju kategoriski noraidīja, nodēvējot to par “stulbu viltojumu”.

Jāpiebilst, ka arī LA.LV iepriekš publicēja informāciju par iespējamu Ukrainas gatavošanos ilgākam kara periodam, balstoties uz uzticama ārvalstu medija publiskoto informāciju. Taču Ukrainas prezidenta biroja jaunākie komentāri šos apgalvojumus kategoriski noraida. Šī situācija vēlreiz atgādina, ka kara laikā īpaši svarīgi saglabāt vērību un kritisku skatījumu uz informāciju.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kamēr visā pasaulē runā par mieru, Zelenskis gatavojas citam scenārijam
Zelenskis šodien piedalījies svarīgā sanāksmē: tajā izskanējis iespējamais kara beigu termiņš
VIDEO. Volodimirs un Olena Zelenski Višivankas dienā pārsteidz ar tērpiem! 5 maz zināmi fakti par ukraiņu īpašajiem krekliem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.