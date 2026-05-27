Ziņas par vēl vairākiem kara gadiem izraisījušas rezonansi: Ukraina tās kategoriski noraida 0
Ukrainas prezidenta birojs noraidījis medijos izskanējušo informāciju, ka Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim esot bijis uzdevums gatavoties vēl diviem vai trim kara gadiem. Prezidenta padomnieks komunikācijas jautājumos Dmitrijs Litvins šādu informāciju nosaucis par iepriekš jau izplatītu nepatiesu vēstījumu.
Reaģējot uz publikāciju britu medijā “The Economist”, kurā tika apgalvots, ka Ukraina gatavojas vēl vairākiem kara gadiem, Litvins uzsvēra, ka līdzīga informācija publiskajā telpā izskanējusi jau iepriekš.
Pēc viņa teiktā, tikšanās laikā ar parlamenta frakciju nav bijusi runa par vairākiem kara gadiem. Diskusijas esot skārušas tuvākos mēnešus un iespējamo aktīvās karadarbības attīstību.
“Varbūt cilvēkiem bija nepieciešams kaut kas, kas kalpotu par līdzekli citiem šī teksta vēstījumiem par to, cik viss it kā ir slikti… Bet tikšanās reizē ar frakciju prezidents teica, ka viņiem jākoncentrējas uz sešiem mēnešiem līdz novembrim. Tas ir termiņš,” uzsvēra Ļitvins.
Jau ziņots, ka 26. maijā “The Economist” publicēja informāciju, atsaucoties uz avotiem, ka Volodimirs Zelenskis it kā devis rīkojumu gatavoties vēl diviem vai trim kara gadiem.
Savukārt vēl februārī “The Wall Street Journal” politikas korespondents Bojans Pančevskis, atsaucoties uz avotiem, vēstīja, ka Ukrainas prezidents saviem padomniekiem esot uzdevis izstrādāt detalizētu militāro plānu nākamajiem trim gadiem.
Arī toreiz Ukrainas prezidenta birojs šo informāciju kategoriski noraidīja, nodēvējot to par “stulbu viltojumu”.
Jāpiebilst, ka arī LA.LV iepriekš publicēja informāciju par iespējamu Ukrainas gatavošanos ilgākam kara periodam, balstoties uz uzticama ārvalstu medija publiskoto informāciju. Taču Ukrainas prezidenta biroja jaunākie komentāri šos apgalvojumus kategoriski noraida. Šī situācija vēlreiz atgādina, ka kara laikā īpaši svarīgi saglabāt vērību un kritisku skatījumu uz informāciju.