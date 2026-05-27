Aerogrils jeb “air fryer” nav piemērots visam! 9 produkti, ko nekādā gadījumā nevajadzētu tajā karsēt 0
Karstā gaisa friteris jeb aerogrils pēdējos gados kļuvis par vienu no populārākajām virtuves ierīcēm. Tas darbojas līdzīgi konvekcijas cepeškrāsnij — ap ēdienu tiek ātri cirkulēts karsts gaiss, kas palīdz iegūt kraukšķīgu virskārtu ar daudz mazāku eļļas daudzumu nekā tradicionālā cepšanā. Tieši tāpēc daudzi tajos gatavo visu — sākot no vistas spārniņiem un dārzeņiem līdz pat picai vai cepumiem.
Ne visi produkti šai ierīcei ir piemēroti. Daži neizcepas vienmērīgi, citi rada lielu nekārtību, bet vēl citi var pat bojāt pašu ierīci. Lūk, deviņi produkti, kurus karstā gaisa friterī labāk negatavot.
1. Produkti šķidrā mīklā
Ēdieni ar sauso panējumu, piemēram, vistas filejas gabaliņi, karstā gaisa friterī izdodas labi. Taču produkti šķidrā mīklā bieži nekļūst pietiekami kraukšķīgi, jo tiem nav ārējā panējuma, kas palīdzētu noturēt mīklu vietā.
Šķidrā mīkla var pielipt pie restītēm vai notecēt ierīces apakšā, radot pamatīgu nekārtību. Šādus ēdienus labāk gatavot pannā vai tradicionālajā friterī, kur karstums mīklu ātri apcep un veido kraukšķīgu garoziņu.
2. Kāposts un citi lapu dārzeņi
Lapu zaļumus, piemēram, lapu kāpostu, šajā cepamkatlā pagatavot ir iespējams, taču rezultāts ne vienmēr izdodas vienmērīgs. Tā kā lapas ir ļoti vieglas, spēcīgā gaisa plūsma tās var mētāt pa visu ierīci — daļa paliek nepietiekami izcepusies, bet citas ātri apdeg.
Lai lapas padarītu smagākas, tās parasti jāpapildina ar lielāku daudzumu eļļas. Rezultātā zūd viena no galvenajām ierīces priekšrocībām — iespēja gatavot ar mazāk taukvielu, un vienmērīgāks rezultāts bieži izdodas parastajā cepeškrāsnī.
3. Šķidrumi
Aerogrils nav paredzēts šķidrumu vārīšanai vai sautēšanai.
Tvaiks un šķidrumi var radīt nekārtību, bet dažos gadījumos arī bojāt ierīci, tāpēc zupām, sautējumiem vai ēdieniem ar lielu daudzumu mērces piemērotāka būs plīts.
4. Graudaugi un makaroni
Lai gan dažus ēdienus uz graudaugu bāzes pagatavot var, nevārīti makaroni, rīsi vai kvinoja šai ierīcei nav piemēroti. Tiem nepieciešams ūdens, un ierīce tos vairāk apžāvēs, nevis izvārīs.
Izņēmums var būt jau iepriekš novārīti rīsi, no kuriem iespējams pagatavot ceptus rīsus.
5. Popkorns
Popkorna graudiņus aerogrilā gatavot nav ieteicams. Karstā gaisa plūsma tos var mētāt pa ierīci, radot nekārtību vai pat bojājumus. Turklāt daudzas ierīces nesasniedz pietiekami augstu temperatūru, lai popkorns tiktu pagatavots vienmērīgi.
Drošāka izvēle būs mikroviļņu krāsns vai panna.
6. Daļa sieru
Šajā ierīcē iespējams gatavot panētus sierus, piemēram, mocarellas standziņas. Taču lielākā daļa sieru kūst ļoti ātri, tāpēc bez panējuma vai speciāla trauka tie var iztecēt un pielipt pie virsmas.
Savukārt sieri ar augstāku kušanas temperatūru, piemēram, halloumi, šādā veidā izdodas labi.
7. Olas
Lai gan internetā netrūkst padomu olu gatavošanai ar “air fryer” palīdzību, citos veidos rezultāts bieži būs labāks. Olu gatavošanai ir nepieciešama lielāka kontrole, maisīšana vai apgriešana, ko šī ierīce ne vienmēr spēj nodrošināt.
Nepareizi pagatavotas olas var ātri radīt nekārtību.
8. Lieli gaļas gabali ar kaulu
Šī ierīce nav piemērota lieliem gaļas gabaliem ar kaulu, piemēram, veselai vistai vai lielam liellopa cepetim. Tajā bieži ir grūti šādu gaļu izcept vienmērīgi – viena daļa var būt pārcepta vai jēla.
Šādiem ēdieniem piemērotāka būs cepeškrāsns.
9. Bekons
Lai gan daudzi bekonu gatavo aerogrilā, tas nav ieteicamākais variants. Bekons cepoties izdala daudz tauku, kas var pārklāt ierīci, radīt dūmus un ilgtermiņā to bojāt. Kraukšķīgam bekonam piemērotāka būs panna vai cepeškrāsns.
Raksts sagatavots pēc ārvalstu preses materiāliem.