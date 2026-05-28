Aicina balsot par sadziedāšanās nakts dziesmām koncertā “Manai Dzimtenei” 0
Gatavojoties vērienīgajam kormūzikas koncertam “Manai Dzimtenei”, kas 2026. gada 11. jūlijā piepildīs Dziesmusvētku estrādi “Sidraba birzs”, uzsākts īpašs klausītāju balsojums par sadziedāšanās nakts repertuāru. No šodienas līdz 1. jūlijam ikviens aicināts mājaslapā balso.manaidzimtenei.lv izvēlēties savas mīļākās Raimonda Paula dziesmas, kas pēc koncerta oficiālās daļas skanēs kopīgajā sadziedāšanās naktī.
Sadziedāšanās nakts būs brīdis, kad Dziesmusvētku estrādē izzudīs robeža starp skatuvi un skatītāju zāli – kopīgā dziesmā vienosies klausītāji, dziedātāji un Koru karu dalībnieki: Saulkrastu pērļu koris, Liepājas Zelta koris, Limbažu Sarkanais koris, Saldus Zelta koris un Rēzeknes oranžais koris. Savukārt sadziedāšanos vadīs iemīļoti solisti – Asnāte Rancāne, Andris Ērglis, Ingus Ulmanis, Rūta Dūduma, Diona Liepiņa, Juris Hiršs, Marko Ojala, Liene Barons, Atis Auzāns un Ira Krauja.
Lai sadziedāšanās nakts kļūtu īpaši sirsnīga un klausītāju gaidīta, publikai dota iespēja pašiem veidot tās repertuāru – no 100 populārām Raimonda Paula dziesmām izvēloties sev tuvākās Maestro melodijas. Balsojuma rezultātā tiks noteiktas 50 klausītāju iemīļotākās dziesmas, kas izskanēs sadziedāšanās naktī. Turklāt balsojuma dalībnieki varēs piedalīties izlozē, kurā starp katras dienas balsotājiem tiks izlozēti 2 ielūgumi uz koncertu “Manai Dzimtenei”.
Koncerts “Manai dzimtenei” 11. jūlijā Dziesmusvētku estrādē būs viens no šīs vasaras krāšņākajiem kormūzikas notikumiem, kurā tūkstošiem dziedātāju no Latvijas un diasporas koriem izpildīs Raimonda Paula kora dziesmas un iemīļotas melodijas – no “Dzel manī sauli” līdz “Viss nāk un aiziet tālumā”. Režisores Dita Lūriņa vadībā estrāde pārtaps vienā lielā kopkorī, kur klausītāji varēs dziedāt līdzi kopā ar tādiem māksliniekiem kā Jānis Stībelis, Ieva Kerēvica, Andris Ērglis, Annija Putniņa, Uģis Roze, Rūta Dūduma, Aleksandrs Antoņenko, Inga Šļubovska, Edgars Ošleja, Juris Jope, Mārtiņš Šmaukstelis, Beāte Megija Baranovska, Juris Hiršs, Andris Bērziņš u.c.
Programmu papildinās skatītāju izvēlētās dziesmas īpašajā sadziedāšanās naktī, sniedzot iespēju sajust vienotības spēku, ko spēj dot tikai kopīga dziedāšana Mežaparka Lielajā estrādē. Lai ikviens varētu pilnvērtīgi iesaistīties kopīgajā dziedāšanā, uz lielajiem ekrāniem būs redzami dziesmu vārdi, pārvēršot Mežaparka estrādi vienā lielā kopkorī.