Mikrobu perēkļi! Šie 10 ikdienas priekšmeti tavā mājā ir pilni ar baktērijām un var padarīt tevi slimu

19:03, 29. aprīlis 2026
Tu zini, ka sabiedriskās vietās jāievēro papildu piesardzība, taču vai zināji, ka arī tavās mājās ir daudz lietu, kas var kaitēt veselībai? Lūk, 10 biežāk sastopami sadzīves priekšmeti, kuros var slēpties bīstami mikroorganismi.

Gultasveļa

Padomā par to, kad šovakar gulsies gultā – tava gultasveļa ir ideāla vide putekļu ērcītēm. Tās ir mikroskopiskas, taču var viegli ietekmēt veselību. Ērcītes nekož, bet alergēni rodas no to izkārnījumiem un ķermeņa daļiņām, un tie var izraisīt alerģijas un astmas simptomus. Ilgstoša iedarbība var radīt iesnas, acu asarošanu, klepu un pat astmas lēkmes. Lai samazinātu risku, uzturi mājās mitrumu zem 50% un mazgā gultasveļu karstā ūdenī vismaz reizi nedēļā.

Dušas galva

Lai arī to neredzam, dušas galvā var uzkrāties bīstamas baktērijas. Viena no tām ir netuberkulozā mikobaktērija (NTM), kas sastopama ūdenī un augsnē. Lai gan daudzas tās formas ir nekaitīgas, citas var izraisīt nopietnas plaušu infekcijas, īpaši cilvēkiem ar novājinātu imunitāti.
Lai novērstu baktēriju veidošanos, regulāri tīri dušas galvu, piemēram, iemērcot to etiķī uz nakti (pirms tam pārliecinoties, ka tas nekaitēs materiālam).

Ledusskapis

Lai gan tas izskatās tīrs, ledusskapī bieži uzkrājas baktērijas. Izlijuši produkti var iesūkties plauktu spraugās, kur veidojas pelējums. Arī augļu un dārzeņu nodalījumi bieži tiek aizmirsti, lai gan tajos var uzkrāties mikroorganismi. Ieteicams nekavējoties notīrīt izšļakstījumus, regulāri mazgāt virsmas ar siltu ziepjūdeni un vismaz reizi nedēļā izmest bojājošos produktus.

Roku dvielis

Pat ja to izmanto pēc roku mazgāšanas, dvielis ne vienmēr ir tīrs. Mitrā vidē baktērijas var izdzīvot vairākas stundas. Ja dvieli lieto vairāki cilvēki, mikroorganismi viegli izplatās. Ieteicams lietot atsevišķus dvieļus vai papīra dvieļus.

Pults

Padomā, cik daudz roku katru dienu pieskaras televizora vai citu ierīču pultīm. Tās bieži ir pilnas ar baktērijām, īpaši, ja netiek regulāri tīrītas. Vismaz reizi nedēļā ieteicams tās dezinficēt, īpaši, ja kāds mājās ir slims.

Putekļsūcējs

Putekļsūcējs palīdz uzturēt tīrību, bet arī pats var kļūt par baktēriju avotu. Maisos uzkrājas mikroorganismi, pelējums un alergēni, kas var ietekmēt elpošanu. Tāpēc to nepieciešams regulāri tīrīt un, ja iespējams, lietot ar aizsargmasku.

Zobu birste

Mutes dobumā ir ļoti daudz baktēriju, un tās nonāk arī uz zobu birstes. Turklāt vannas istabas mitrā vide veicina mikroorganismu izplatību.
Ieteicams birsti pēc lietošanas izskalot, ļaut tai nožūt un mainīt ik pēc 3–4 mēnešiem.

Gaisa atsvaidzinātāji

Tie rada patīkamu aromātu, taču var izdalīt gaistošos organiskos savienojumus (VOC). Šīs vielas var ietekmēt veselību, īpaši ilgstošas lietošanas gadījumā. Tāpēc ieteicams tos lietot piesardzīgi un vēdināt telpas.

Dators

Klaviatūra un pele var uzkrāt baktērijas, jo tās tiek lietotas pēc saskares ar dažādām virsmām. Regulāra tīrīšana palīdz samazināt mikroorganismu daudzumu.

Virtuves sūklis

Virtuves sūklis ir viena no netīrākajām lietām mājā – tajā var būt miljoniem baktēriju. Katru reizi to lietojot, mikroorganismi tiek pārnesti uz citām virsmām. Ieteicams to mainīt vismaz reizi nedēļā un nelietot smagu netīrumu tīrīšanai.

Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

