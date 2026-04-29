Politiķi par "airBaltic" glābšanu: jāsūta kreditoriem e-pasti par bankrotu, valdībai jāatkāpjas, jālūdz palīdzība kaimiņiem
Kāds ir iespējamais airBaltic miljonu sāgas turpinājums – par to TV24 jaunajā pirmsvēlēšanu diskusiju raidījumā “Runāsim atklāti” sprieda “Latvijas attīstībai” priekšsēdētājs Juris Pūce, Rīgas domes deputāts, “Latvija pirmajā vietā” priekšsēdētājs Ainārs Šlesers, 14.Saeimas deputāts Jānis Vitenbergs (NA) un 14.Saeimas deputāte Skaidrīte Ābrama (frakcijām nepiederoša).
“Ir jāpieņem lēmums, kāpēc šodien Latvijas nodokļu maksātāji dotē tūrisma attīstību Igaunijā un Lietuvā?” viens no skaļākajiem diskusijas dalībniekiem bija Ainārs Šlesers. Skaidrīte Ābrama viņu precizēja sakot, ka Lietuvā airBaltic aizpilda tikai nelielu tirgus daļu – 15%. “Tas nav nekas,” viņa piebilda un, minot iespējamos risinājumus, sprieda, ka, viņasprāt, nebūtu nekas traģisks, ja šīs aviokompānijas nebūtu. “Jūs sakāt – tas ir šausmīgi vajadzīgs Latvijas ekonomikai. Man tāda sajūta, ka Latvijas ekonomika daudz vairāk atdod airBaltic, nekā tas ienes valstij. Lidostā ir pietiekami liela konkurence, tukša vieta nepaliktu…”
Vitenbergs uzsvēra, ka airBaltic aiziešana no tirgus nebūtu vēlama, taču tajā pat laikā apšaubīja, ka jaunais airBaltic vadītājs spēs atrisināt situāciju. “Visi komunicē, ka ir jauns vadītājs ar superspējām, kurš atnesīs jaunu biznesa plānu, kā kompānijai tālāk iet. Nu tas nav iespējams! Tas ir kā sūtīt viņu pēc zelta aunādas. Nu viņš neko neatnesīs!” citējot sengrieķu mītu, teica deputāts.
Pēc viņa domām, jāmeklē palīdzība pie kaimiņiem – lietuviešiem un igauņiem. Vitenbergs atstāstīja arī kādu, viņaprāt, mulsinošu gadījumu, proti, kāds no Igaunijas deputātiem latviešu medijiem izteicies: “Forši, ka pie mums airBaltic lido, bet mēs neesam gatavi investēt, un, ja atklāti, tad neviens pie mums nav nācis ar šādu piedāvājumu. Tas nozīmē, ka lietuviešiem un igauņiem neviens pat nav piedāvājis! Ja ir, tad šo piedāvājumu vajadzētu atsvaidzināt un pateikt: draugi, vai nu jūs piedalāties vai arī kādi reisi tiek griezti nost!”
Savukārt Juris Pūce, citējot latviešu tautas pasaku “Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko”, norādīja, ka jaunajam airBaltic vadītājam dots tieši šāds uzdevums – “aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko” un ka no malas neviens situāciju nevar atrisināt, bet, “nolaižot airBaltic pa burbuli”, būs nepieciešami daudzi gadi, lai lidosta atgūtos. Tāpēc, viņaprāt, airBaltic glābšanas darbs jāpārņem valdībai.
“Neviens investors, kā to domā un gribētu Ainārs (Šlesers) no malas neatnāks un neiedos naudu. Te pašiem viss ir jādara. Nepieciešams visu restrukturizēt, parādi jāpārfinansē nekavējoties! Pašreiz valdība nodarbojas ar biržas manipulēšanu. Tas, kas šobrīd ir jādara, ir jāizmanto situācija, kad aizdevēji ir sabijušies un domā, ka pilnībā zaudēs savu naudu.”
Šlesers viņa teikto papildināja: “Tas, ko es darītu: vienā dienā izsūtītu e-pastus visiem kreditoriem, pateiktu, ka mums ir bankrots, bet mēs gribētu vienoties, lai jūs piedalītos uzņēmuma attīstības procesā. Ja nē, jūs nesaņemsiet neko,” skarbs izteikumos bija Šlesers un tikpat kategoriski noslēdza savu sakāmo: “Esošā valdība nevar atrisināt šīs problēmas, Ryanair vadītājs jau pateica, ka līdz ziemai airBaltic neizdzīvos, nobankrotēs. Lai glābtu šo kompāniju un atrisinātu situāciju, šai valdībai ir jāatkāpjas!”