Aizbraukušie latvieši nav nodevēji – Kovtuna skaidro, kāpēc

19:22, 29. aprīlis 2026
Viedokļi

Mēs katrs pazīstam kādu, kuru dzīves apstākļi ir “piespieduši” pieņemt lēmumu un doties dzīvot uz citu valsti. Par tiem latviešiem, kuri nolēma aizbraukt, TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” runā diasporas laikrakstu “Laiks” un “Brīvā Latvija” galvenā redaktore, grāmatizdevēja Ligita Kovtuna.

Kokteilis
Lielais maija horoskops visām zodiaka zīmēm – gaidāmi emocionāli un nozīmīgi notikumi
Kokteilis
Padomju cilvēka ieradumi, kas noved pie nabadzības: no tiem jau sen bija jāatsakās
Tramps tiešraidē paziņo par “Ukrainas militāro sakāvi”: žurnālisti “uz pauzes”, propagandas lapas jau gavilē
Lasīt citas ziņas

L. Kovtuna ir pārliecināta, ka neliels pulciņš aizbraukušo latviešu stāvētu lidostā, ja Latvijai klātos grūti, nevis priecātos, ka ir aizbraukuši.

“Tas, ka viņi ir patrioti, es saku ar pilnu pārliecību,” norāda L. Kovtuna.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Padoms no mana maka jums par brīvu!” Sieviete atklāj, kā, nododot analīzes, ietaupīt vairākus desmitus eiro
Trauksmes zvani arī no Vācijas: atvaļināts ģenerālis brīdina par Putina plāniem Baltijā
“Nekad nav viegli atvadīties no tā, ko patiesi mīli.” Sevastova noslēdz tenisistes karjeru

Viņa paskaidro, ka, aizbraucot uz mītnes zemi, tiek dibinātas skolas, lai saglabātu latviešu valodu, tiek veidoti kori, tautas deju kolektīvi, cilvēki pievienojas draudzēm. Ja viņi nebūtu patrioti, viņi pēc iespējas ātrāk asimilētos.

“Esmu redzējusi, ka vecāki ar savām atvasēm runā štruntīgā angļu vai vācu valodā, tas ir nožēlojami,” piebilst laikrakstu galvenā redaktore.

SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
8 latviešiem pilnīgi normāli ieradumi, kas ārzemniekiem šķiet dīvaini. Tēja un medus ārstē visas kaites!
“1400 eiro uz rokas ir nabagiem…” Latvieši atklāti apspriež savas algas
Vai esi kādreiz aizdomājies, kā latviešu valoda izklausās ārzemnieku ausīm? Ir daži interesanti novērojumi
