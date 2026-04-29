Aizbraukušie latvieši nav nodevēji – Kovtuna skaidro, kāpēc
Mēs katrs pazīstam kādu, kuru dzīves apstākļi ir “piespieduši” pieņemt lēmumu un doties dzīvot uz citu valsti. Par tiem latviešiem, kuri nolēma aizbraukt, TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” runā diasporas laikrakstu “Laiks” un “Brīvā Latvija” galvenā redaktore, grāmatizdevēja Ligita Kovtuna.
L. Kovtuna ir pārliecināta, ka neliels pulciņš aizbraukušo latviešu stāvētu lidostā, ja Latvijai klātos grūti, nevis priecātos, ka ir aizbraukuši.
“Tas, ka viņi ir patrioti, es saku ar pilnu pārliecību,” norāda L. Kovtuna.
Viņa paskaidro, ka, aizbraucot uz mītnes zemi, tiek dibinātas skolas, lai saglabātu latviešu valodu, tiek veidoti kori, tautas deju kolektīvi, cilvēki pievienojas draudzēm. Ja viņi nebūtu patrioti, viņi pēc iespējas ātrāk asimilētos.
“Esmu redzējusi, ka vecāki ar savām atvasēm runā štruntīgā angļu vai vācu valodā, tas ir nožēlojami,” piebilst laikrakstu galvenā redaktore.
