Aizdomas, ka kāds “aizņemas” jūsu elektrību? Speciālisti skaidro, kāpēc tas var būt bīstami dzīvībai 0
Ziema ir klāt, un daudzus uztrauc lielie elektrības rēķini, kas gaidāmi turpmāko mēnešu laikā. Pēdējā laikā bieži izskan ziņas par energoresursu izmaksu pieaugumu, kas vēl vairāk palielina satraukumu par gaidāmo maksājumu apmēru. Ir iedzīvotāji, kuri piespiedu kārtā vai arī principa vadīti izvēlas savu elektrības rēķinu “samazināt” negodīgā ceļā – proti, nelegāli pieslēdzas elektroenerģijas tīklam.
LA.LV sazinājās ar nozares pārstāvjiem, lai skaidrotu, vai šādi gadījumi tiek konstatēti un kā būtu jārīkojas iedzīvotājam, kuram radušās aizdomas.
Sertificēti speciālisti no Elektrikis24.lv norāda, ka šādas manipulācijas nav tikai krāpniecība – tās rada reālus draudus cilvēku drošībai un var novest līdz dzīvībai bīstamām situācijām.
Kā tiek veikti nelikumīgi pieslēgumi?
Eksperti skaidro, ka populārākās metodes iedalāmas divās kategorijās: skaitītāja apiešana un skaitītāja manipulēšana.
Skaitītāja apiešana: trešo pušu vadu uzstādīšana, kas no tīkla pievada elektrību skaitītājam, apejot to. Enerģija tiek patērēta, bet skaitītājs to nereģistrē.
Skaitītāja manipulācijas: jebkuras darbības, kuru mērķis ir panākt, lai skaitītājs rādītu zemākus rādījumus.
Tas var ietvert:
- Blīvju pārtraukšanu vai korpusa bojāšanu, lai piekļūtu iekšējiem mehānismiem.
- Magnētu uzstādīšanu uz veciem indukcijas (diska) skaitītājiem, lai palēninātu vai pilnībā apturētu diska rotāciju.
- Elektrosistēmas shēmas mainīšanu paneļa iekšpusē (piemēram, spaiļu īsslēgšanu).
- Ierīču izmantošanu, kas traucē elektronisko skaitītāju darbību, kropļojot to rādījumus.
Centāmies arī noskaidrot, kā paši speciālisti atklāj šādus pārkāpumus un ar kādām metodēm tiek atmaskoti cilvēki, kuri nelegālā ceļā cenšas samazināt savus rēķinus. Speciālisti atklāj, ka tiek izmantota vizuāla apskate, uzskaites datu analīze un specializēts aprīkojums.
Tāpat speciālisti norāda, ka šādas darbības ir ļoti bīstamas un var beigties ļoti nepatīkami visiem iesaistītajiem. Nelegāli savienojumi nav tikai ekonomisks noziegums, bet, pirmkārt un galvenokārt, tie rada ārkārtas situāciju. Un šos riskus var iedalīt trīs kritiskās grupās:
- tiešs apdraudējums dzīvībai;
- īpašuma bojājumi (jums un jūsu kaimiņiem);
- infrastruktūras iznīcināšana.
Apkures sezona – riska periods
Speciālisti norāda, ka privātajā sektorā un dārza mājās daudzi patērētāji izmanto elektriskos katlus, konvektorus un citus sildītājus. Tā kā šīs ierīces patērē lielu jaudu, pieaug kārdinājums apiet skaitītāju vai pieslēgties cita cilvēka uzskaitei, lai izvairītos no lieliem rēķiniem.
Ko darīt, ja rodas aizdomas?
Ja rodas aizdomas par nelegālu pieslēgumu, iedzīvotāja pienākums ir situāciju novērot un dokumentēt. Speciālisti norāda, ka šādas situācijas nav ieteicams risināt pašiem un labāk piesaistīt attiecīgās jomas speciālistu.
Eksperti iesaka:
1. Vizuāla novērošana: pierakstiet precīzu datumu, laiku un vietu, kur novērojāt aizdomīgo savienojumu.
2. Lai iegūtu precīzu novērtējumu, sazinieties ar uzņēmumu, kas sniedz sertificētu elektriķu pakalpojumus, kas var pārbaudīt, salabot un izsniegt galējo novērtējumu.
Atklājas, ka mūsdienu tehnoloģiju attīstība jūtama arī šajā sfērā. Speciālisti norāda, ka mūsdienu digitālajiem skaitītājiem ir iebūvēti drošības mehānismi, kas reģistrē un pārraida informāciju par neatļautiem piekļuves mēģinājumiem, līdz ar to tos atklāt kļūst vienkāršāk.