Foto: Unsplash.com

Aizdomas, ka kāds “aizņemas” jūsu elektrību? Speciālisti skaidro, kāpēc tas var būt bīstami dzīvībai 0

Megija Melbārde
5:57, 29. decembris 2025
Stāsti Izpēte

Ziema ir klāt, un daudzus uztrauc lielie elektrības rēķini, kas gaidāmi turpmāko mēnešu laikā. Pēdējā laikā bieži izskan ziņas par energoresursu izmaksu pieaugumu, kas vēl vairāk palielina satraukumu par gaidāmo maksājumu apmēru. Ir iedzīvotāji, kuri piespiedu kārtā vai arī principa vadīti izvēlas savu elektrības rēķinu “samazināt” negodīgā ceļā – proti, nelegāli pieslēdzas elektroenerģijas tīklam.

Kokteilis
Ko vilkt mugurā, sagaidot Ugunīgā Zirga gadu? Padomi katrai zodiaka zīmei, lai piesaistītu veiksmi un harmoniju
Ir laiks atbrīvoties no vecā: 5 lietas, kuras būtu ieteicams izmest pirms Jaunā gada 12
Kas tad nu? Baltais nams paziņo, ka Trampa un Zelenska tikšanās laiks tiek pārcelts
Lasīt citas ziņas

LA.LV sazinājās ar nozares pārstāvjiem, lai skaidrotu, vai šādi gadījumi tiek konstatēti un kā būtu jārīkojas iedzīvotājam, kuram radušās aizdomas.

Sertificēti speciālisti no Elektrikis24.lv norāda, ka šādas manipulācijas nav tikai krāpniecība – tās rada reālus draudus cilvēku drošībai un var novest līdz dzīvībai bīstamām situācijām.

Kā tiek veikti nelikumīgi pieslēgumi?

CITI ŠOBRĪD LASA
Floridā sākusies Trampa un Zelenska tikšanās: ASV prezidents ziņo, ka centieni izbeigt karu ir noslēguma stadijā
“Tirgojam no paletēm un vēl lepojamies ar to.” Pircējs nepatīkami pārsteigts par novēroto situāciju kādā no Daugavpils pārtikas preču veikaliem
VIDEO. Tikai pēc publicēšanas internetā tūrists sapratis – bija soļa attālumā no drošas nāves

Eksperti skaidro, ka populārākās metodes iedalāmas divās kategorijās: skaitītāja apiešana un skaitītāja manipulēšana.

Skaitītāja apiešana: trešo pušu vadu uzstādīšana, kas no tīkla pievada elektrību skaitītājam, apejot to. Enerģija tiek patērēta, bet skaitītājs to nereģistrē.

Skaitītāja manipulācijas: jebkuras darbības, kuru mērķis ir panākt, lai skaitītājs rādītu zemākus rādījumus.

Tas var ietvert:

  1. Blīvju pārtraukšanu vai korpusa bojāšanu, lai piekļūtu iekšējiem mehānismiem.
  2. Magnētu uzstādīšanu uz veciem indukcijas (diska) skaitītājiem, lai palēninātu vai pilnībā apturētu diska rotāciju.
  3. Elektrosistēmas shēmas mainīšanu paneļa iekšpusē (piemēram, spaiļu īsslēgšanu).
  4. Ierīču izmantošanu, kas traucē elektronisko skaitītāju darbību, kropļojot to rādījumus.

Centāmies arī noskaidrot, kā paši speciālisti atklāj šādus pārkāpumus un ar kādām metodēm tiek atmaskoti cilvēki, kuri nelegālā ceļā cenšas samazināt savus rēķinus. Speciālisti atklāj, ka tiek izmantota vizuāla apskate, uzskaites datu analīze un specializēts aprīkojums.

“Šīs metodes ļauj atklāt zādzības, pat ja tās ir rūpīgi slēptas,” skaidro pārstāvis.

Tāpat speciālisti norāda, ka šādas darbības ir ļoti bīstamas un var beigties ļoti nepatīkami visiem iesaistītajiem. Nelegāli savienojumi nav tikai ekonomisks noziegums, bet, pirmkārt un galvenokārt, tie rada ārkārtas situāciju. Un šos riskus var iedalīt trīs kritiskās grupās:

  • tiešs apdraudējums dzīvībai;
  • īpašuma bojājumi (jums un jūsu kaimiņiem);
  • infrastruktūras iznīcināšana.

Apkures sezona – riska periods

Speciālisti norāda, ka privātajā sektorā un dārza mājās daudzi patērētāji izmanto elektriskos katlus, konvektorus un citus sildītājus. Tā kā šīs ierīces patērē lielu jaudu, pieaug kārdinājums apiet skaitītāju vai pieslēgties cita cilvēka uzskaitei, lai izvairītos no lieliem rēķiniem.

Ko darīt, ja rodas aizdomas?

Ja rodas aizdomas par nelegālu pieslēgumu, iedzīvotāja pienākums ir situāciju novērot un dokumentēt. Speciālisti norāda, ka šādas situācijas nav ieteicams risināt pašiem un labāk piesaistīt attiecīgās jomas speciālistu.

Eksperti iesaka:

1. Vizuāla novērošana: pierakstiet precīzu datumu, laiku un vietu, kur novērojāt aizdomīgo savienojumu.

2. Lai iegūtu precīzu novērtējumu, sazinieties ar uzņēmumu, kas sniedz sertificētu elektriķu pakalpojumus, kas var pārbaudīt, salabot un izsniegt galējo novērtējumu.

Atklājas, ka mūsdienu tehnoloģiju attīstība jūtama arī šajā sfērā. Speciālisti norāda, ka mūsdienu digitālajiem skaitītājiem ir iebūvēti drošības mehānismi, kas reģistrē un pārraida informāciju par neatļautiem piekļuves mēģinājumiem, līdz ar to tos atklāt kļūst vienkāršāk.

LA.LV Aptauja

Vai, tavuprāt, cilvēki, kuri nelegāli pieslēdzas elektroenerģijas tīklam, apzinās riskus, ko tas rada?

  • Jā, viņi zina un riskē apzināti
  • Nē, lielākā daļa nenojauš reālos draudus
  • Daļēji apzinās, bet kārdinājums ir pārāk liels
Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Cenas krīt, bet rēķins nemainās – kas slēpjas aiz solītā elektroenerģijas tarifa samazinājuma?
“Būs jādzīvo džemperos! Palīdziet mūsu energosistēmai!” Krievi savu panākuši
Mājas
Slēptās izmaksas: kuras ierīces patērē elektrību pat tad, ja tās netiek izmantotas?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.