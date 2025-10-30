Slēptās izmaksas: kuras ierīces patērē elektrību pat tad, ja tās netiek izmantotas? 0
Daudzi cilvēki ir pārliecināti, ka elektrības patēriņš apstājas līdz ar ierīces izslēgšanu, taču patiesībā tā nav. Liela daļa sadzīves tehnikas turpina patērēt strāvu arī tad, kad tās šķietami “nedarbojas” – šādu parādību sauc par gaidstāves patēriņu jeb tautā dēvētajiem “enerģijas vampīriem”. Tie ne tikai nemanāmi tērē elektroenerģiju visu diennakti, bet arī var būt viens no iemesliem, kāpēc elektrības rēķins mēneša beigās ir lielāks, nekā gaidīts.
Eksperti no ASV Enerģētikas departamenta skaidro, ka visbiežāk enerģiju gaidstāves režīmā patērē ierīces, kuras mēs uzskatām par nekaitīgām, piemēram, kafijas automāti, datori, televizori un spēļu konsoles. Pat tad, kad tie nav ieslēgti, tie turpina patērēt strāvu, lai uzturētu ātru ieslēgšanos vai saglabātu savienojumu ar tīklu. Dažkārt pietiek ar to, ka ierīce ir pieslēgta kontaktligzdai, lai elektrība turpinātu plūst.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.