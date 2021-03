Skaistuma studijas “Loka” friziere Sanita Butlere sapoš klienti Natāliju, ievērojot visus izvirzītos nosacījumus drošai pakalpojuma sniegšanai. Foto: Karīna Miezāja

Aizliegumu sekas: uz frizieri jāgaida vismaz nedēļa, cenas dārgas, ūdeni padzerties nedrīkst Ieteikt







Ieva Ēvalde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Iespēja pēc vairāku mēnešu pārtraukuma atkal saņemt friziera pakalpojumus ir bijusi ilgi gaidīta. Par to liecina pierakstu rindas, kādas veidojas pie frizieriem visur Latvijā.

Klienti ir gatavi paciest neērtības, ko sagādā ilgstoša atrašanās maskā, un ir priecīgi par iespēju kliedēt nomācošo pandēmijas atmosfēru, palutinot sevi ar jaunu frizūru.

Arī meistari ir gandarīti par atkalredzēšanos un cenšas paspēt apkalpot visus gribētājus, tomēr dažviet stingro un skrupulozo epidemioloģiskās drošības normu rāmji salonos rada saspringtu atmosfēru. Pašlaik, kad friziersaloniem ir jāatvēl vairāk telpas viena klienta apkalpošanai un tādēļ daudzviet meistares strādā uz maiņām, atsevišķās frizētavās ir cēlušās pakalpojumu cenas.

Jāgaida rindā

Veicot brīvi izvēlētu Latvijas frizētavu ekspres­aptauju, noskaidrojās, ka lielākoties līdz pierakstam pie friziera šobrīd varētu būt jāgaida viena līdz pusotrai nedēļai. Šādā laikā ir iespējams tikt pie šī pakalpojuma Limbažos, Tukumā, Liepājā, Rēzeknē un Aucē.

Protams, ja ir vēlēšanās griezt matus tieši pie kādas konkrētas meistares, tad, ļoti iespējams, var iznākt gaidīt ilgāk. Tā, piemēram, salonā “Skaistuma serviss” Cēsīs pilns marta pieraksts izveidots jau mēneša pirmajās dienās. Savukārt uz aprīli pierakstīties vēl nav iespējams, jo aktīvi sludinātā nepieciešamība atgriezties pie stingrākiem ierobežojumiem frizierītei nesniedz pārliecību, ka nākammēnes darbu būs iespējams turpināt.

Savukārt Smiltenes friziersaloni šajā situācijā iesaistījušies īstā konkurences cīņā. Kamēr vienā man kautri apjautājas, vai esmu pastāvīgā kliente, un skaidro, ka tad pie pakalpojuma varētu tikt ātrāk – pēc divām nedēļām, citā salonā meistares piedāvā apgriezt matus un sakārtot frizūru jau tās pašas dienas vakarā.

Strauju situācijas risinājumu, iegūstot civilizētu matu griezumu, visdrīzākā iespēja noteikti ir rast lielajās pilsētās. Piemēram, Rīgā frizētava “Kolonna” tirdzniecības centrā “Alfa” ir gatava apkalpot klientu jau pēc pāris stundām, kopš interesējos par iespējami ātrāko pierakstu.

Pašlaik, kad friziersaloniem ir jāatvēl vairāk telpas viena klienta apkalpošanai un tādēļ daudzviet meistares strādā uz maiņām, atsevišķās frizētavās ir cēlušās pakalpojumu cenas. Lielākoties sadārdzinājums ir pāris eiro robežās, taču ir dzirdēts arī par atsevišķiem radikāliem cenu lēcieniem, kad friziere vēlas par matu griezumu saņemt pat divas reizes vairāk nekā iepriekš. Paralēli tam netrūkst arī frizētavu, kas strādā pēc tā paša cenrāža, kāds bijis pagājušā gada nogalē.

Liek gaidīt uz ielas

Ja klientam būs paaugstināta temperatūra, apmeklējums tiks atteikts. Foto: Karīna Miezāja

Elizabete “Latvijas Avīzei” stāsta, ka pierakstījusies pie savas frizieres, tiklīdz bijis zināms, ka meistari varēs atsākt darbu. Šāda ātra reakcija arī attaisnojusies. “Frizētavu Pārdaugavā apmeklēju jau pirmajā dienā pēc atvēršanas,” stāsta Elizabete.

“Frizierīte strādāja maskā, ievērojot visus piesardzības pasākumus. Zālē atrados viena pati, un viss process bija korekts. Frizierei bija īpaša maska, kas esot derīga 10 stundas. Uz jautājumu, kas notiek ar citām kolēģēm un kā noris darbs, friziere sacīja, ka telpas atļauj un kolēģes strādā citos kabinetos.”

Elizabete zina stāstīt, ka pieraksta brīdī viņa savu apmeklējuma laiku ir varējusi salīdzinoši brīvi izvēlēties jau tuvākajās dienās, savukārt pašlaik pie frizieres ir izveidojusies nedēļu ilga gaidītāju rinda.

Arī Māris nolēmis atjaunot matu griezumu jau pirmajā nedēļā pēc tam, kad viņa iecienītais friziersalons Āgenskalnā atsācis darbu. “Ierados piecas minūtes pirms man noteiktā laika, taču pie apkalpošanas tiku tikai 20 minūtes vēlāk, jo rinda bija iekavējusies,” stāsta Māris.

“Pirmās piecas minūtes friziere mani lūdza pagaidīt uz ielas, jo frizētavas telpas ir mazas un tās vēl nebija atstājis iepriekšējais apmeklētājs. Kad tika sākta vēdināšana, varēju uzkavēties priekštelpā.”

Viņš novērojis, ka friziere rūpīgi respektējusi visus noteiktos drošības pasākumus. “Man tika izmērīta temperatūra, vajadzēja dez­inficēt rokas un arī aizpildīt apmeklētāja anketu. Šajā frizētavā ir divas nelielas telpas, un katrā no tām strādāja viena friziere.” Par jauno matu griezumu Māris ir gandarīts, arī apkalpošana bijusi laipna, tomēr kopējā noskaņā valdījis zināms saspringums.

Divu stundu izturības pārbaude

Tatjana, uzzinot par iespēju doties pie friziera, nolēmusi ne tikai atjaunot matu griezumu, bet arī nokrāsot matus un uzacis. Līdz ar to viņa frizētavā pavadījusi divas ar pusi stundas un zina stāstīt, ka pašreizējo ierobežojumu apstākļos tas nebūt nav viegli. “Pusotru stundu gaidot, kamēr krāsa iedarbosies, man nebija iespējas ne pašķirstīt žurnālu, ne iedzert kafiju. Ja man nebūtu telefona, es būtu spiesta visu šo laiku skatīties griestos,” stāsta Tatjana.

“Frizierīte ļoti atvainojās, ka nevar man to visu piedāvāt, jo epidemioloģiskās drošības noteikumi to liedz. Tāpat arī ilgajā laikā, ko pavadīju frizētavā, man gribējās padzerties ūdeni. Taču frizētavā man nedrīkstēja piedāvāt ūdeni no “Venden” aparāta, tādēļ biju spiesta doties uz labierīcībām un dzert krāna ūdeni.”

Tatjana arī aizdomājusies, ka, strādājot atbilstoši stingrajiem drošības nosacījumiem, frizieriem ir visai ierobežotas iespējas kaut ko nopelnīt: “Kamēr es un vēl otras frizieres kliente vairāk nekā stundu sēdējām ar krāsu matos, arī pašas frizieres vadīja laiku bezdarbībā. Kad jautāju, vai mēs nevarētu gaidīt citā telpā, bet viņām tikmēr varbūt būtu iespēja apkalpot jau nākamos klientus, saņēmu atbildi, ka tas pašlaik nav iespējams dažādo ierobežojošo prasību dēļ.”

Tatjana stāsta, ka frizieres ļoti centīgi cenšas ievērot visas epidemioloģiskās prasības: regulāri vēdina telpas, veic dezinfekciju, aizpilda apmeklējuma anketas, mēra temperatūru, strādā respiratoros un pieprasa maskas arī klientiem, tomēr atmosfēra salonā ir bijusi nomācoša.

“Man bija sajūta, ka frizieri ir iebiedēti, notramdīti. Viņi dzīvo nemitīgās bailēs, ka tiks sodīti. Vecrīgas salons, kuru apmeklēju, jau bija saņēmis aizrādījumu par dažus centimetrus zemāku aizslietni manikīra galdam – tāds neatbilstot prasībām, un tagad salonam būs jāiegādājas jauns. Šīs prasības ir tik sīkumainas! Vai tiešām tās sevi attaisno?”