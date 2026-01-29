Atmosfēra ap koncertu “Manai dzimtenei” nokaitēta līdz maksimumam – skaidrības nav, bet biļetes turpina pārdot 0
Skandāls ap koncertu “Manai dzimtenei” turpinās, bet kādi būs turpmākie scenāriji un, kas notiks ar biļetēm, ja pasākums tiks atcelts? Kā vēsta TV3 Ziņas, kamēr rīkotāji runā par kompromisiem, mūzikas profesionāļi un iesaistītie uzsver – galvenais šajā stāstā ir cieņa pret maestro.
Kā zināms, pērn janvārī pasākums tika izziņots ar nosaukumu “Raimonda Paula dziesmu svētki “Manai dzimtenei””, aicinot tūkstošiem dziedātāju no Latvijas un diasporas satikties Mežaparkā. Savukārt biļetes uz vērienīgo pasākumu sāka pārdot jau pavasarī.
Ņemot vērā Raimonda Paula sacīto un norobežošanos no gaidāmā koncerta, rīkotāji no nosaukuma izņēma maestro vārdu.
Dita Lūriņa-Egliena, koncerta “Manai Dzimtenei” režisore, TV3 Ziņām sacīja: “Atmosfēra ir tik ļoti nokaitēta, ka es gribētu teikt, ka šinī brīdī mēs ar saviem padomiem, mēs vispār neesam vēlami, ne publiskajā telpā, ne kādā citā. Mēs vienkārši signalizējam savu gatavību jebkādam risinājumam, kas ir pieņemams maestro Raimondam Paulam, tas arī viss.
Mēs vienkārši aizstāvam šo ideju – mēs sakām tā ir brīnišķīga ideja, brīnišķīgs koncerts. Ir jau gatavas skaistas aranžijas, jaunas aranžijas šīm dziesmām, tie varētu būt patiešām mūsu visu svētki, un vienlaikus dāvana meistaram. Bet, lai tā būtu dāvana meistaram, viņam jāgrib to dāvanu. Un viņam jāgrib tā dāvana no tām rokām, kuras viņš vēlas saņemt.”
Zināms, ka virsdiriģenti aicinājuši risinājuma meklēšanā iesaistīties Ministru kabinetu, Rīgas Domi un Kultūras ministriju.
Atklātu vēstuli parakstījuši vairāki sabiedrībā zināmi mūziķi un kultūras nozares profesionāļi, kuri aicinājuši pārskatīt koncerta norisi un tālāko rīcību.
Māris Sirmais, kordiriģents, TV3 Ziņām sacīja: “Man, protams, ir ļoti grūti pat šobrīd saprast, kā vispārībā no šīs situācijas iziet organizācijas grupai, kas šos svētku jau pirms kāda laika sāka organizēt, tādā formā, redzējumā, kā viņi to redzēja.
Lai arī par pasākuma norisi šobrīd valda liela neskaidrība, biļetes uz koncertu joprojām ir pārdošanā. Biļešu tirgotāji uzsver, ja rīkotāji lems par pasākuma atcelšanu, viņiem par biļetēm iztērētā nauda pircējiem būs jāatdod.
Plašāk pievienotajā video sižetā!