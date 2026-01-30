“CSDD atļauj veselu gadu braukt bez tiesībām!?” trešo valstu pilsoņiem ir būtiskas atšķirības no latviešiem 0
Soctīklos aktualizējies jautājums par trešo valstu pilsoņu iespējām vadīt automašīnu Latvijā ar ārvalstīs izsniegtām vadītāja apliecībām.
Sociālo mediju platformā “X” izveidojusies spraiga diskusija par trešo valstu pilsoņu autovadīšanas apliecības ieguvi.
Arī Djego piekrīt, ka kaut kas nav kārtībā: “Tur tiešām izskatās rupja CSDD nolaidība un apzināts likuma pārkāpums, kas tieši apdraud visu Latvijas iedzīvotāju drošību. Ceļu satiksmes likumā ir skaidri noteikts, kuri Latvijā drīkst vadīt transportlīdzekli. Tur nekas nav minēts par vienu gadu nezināmas izcelsmes migrantiem.”
Arī lietotājai ar segvārdu @Burtniece ir pieredze: “Paziņa, dzimusi Latvijā, reemigrēja no ASV un to izmanto, jo ne visus dokumentus iespējams uzreiz nokārtot. Arī vad. apliecību, jo tiesības kārtojusi ASV.”
Šeit ir sekojoša problēma un man liekas, ka rupja un apzināta CSDD nolaidība.
CSDD mājas lapā saka, ka visādi migranti var braukāt vienu gadu ar nezin kur izdotu apliecību.
Ministru kabinetu noteikumos, kas to regulē nekā tāda nav. Izskatās, ka pārbarotie CSDD purni vienkārši… pic.twitter.com/yZhgO1ZsnK
Forši, ne? Migranti var braukt gadu, bet pamēģini LV pilsoni pabraukt – sods no 1.dienas (ja pieķer), auto uz Ukrainu
Tas ir genocīds pret pašu tautu. Nesmērīgas prasības pret savējiem, bet 0 prasības iebraucejiem.
Ko patiesībā nosaka likums?
Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) skaidro, ka pastāv būtiska atšķirība starp Latvijas un Eiropas Savienības (ES) valstu pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem, runājot par vadītāja apliecību izmantošanu un maiņu Latvijā.
Vienlaikus likums paredz, ka:
- trešo valstu pilsoņiem vadītāja apliecības maiņa ir obligāta pēc viena Latvijā nodzīvota gada;
- savukārt Latvijas un ES valstu pilsoņiem vadītāja apliecība ir derīga līdz tajā norādītā termiņa beigām, bez papildu eksāmeniem.
Kad ārvalstīs iegūtas tiesības drīkst izmantot Latvijā?
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu ārvalstīs izsniegtu vadītāja apliecību pret Latvijas apliecību var apmainīt personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta pēdējos sešus mēnešus ir bijusi Latvija.
Trešo valstu pilsoņiem procedūra ir ievērojami sarežģītāka nekā ES pilsoņiem. CSDD pieprasījuma kārtībā sazinās ar ārvalsts iestādēm, lai pārbaudītu apliecības derīgumu. Ja šādu informāciju ārvalsts iestādes nesniedz, apliecības īpašniekam dokumenti jālegalizē pašam, tostarp ar “Apostille” apliecinājumu.
CSDD norāda, ka informāciju par vadītāja apliecībām nesniedz vairākas valstis, tostarp Krievija, Baltkrievija, ASV, Kanāda, Uzbekistāna, Apvienotie Arābu Emirāti, Turcija un citas.
Pēc apliecības apstiprināšanas trešo valstu pilsoņiem:
- jāiziet veselības pārbaude;
- jānokārto B kategorijas vadīšanas eksāmens;
- citām kategorijām – atsevišķi vadīšanas eksāmeni ar atbilstošiem transportlīdzekļiem.
Kur rodas pārpratumi?
Iegūtā informācija apstiprina, ka gads bez apliecības maiņas nenozīmē “braukšanu bez tiesībām”, bet gan iespēju noteiktu laiku izmantot jau esošu, citā valstī likumīgi izsniegtu vadītāja apliecību.
Tomēr tieši šī niansētā atšķirība bieži kļūst par pamatu sabiedrības neizpratnei un asām diskusijām soctīklos.
