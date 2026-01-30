&#8220;Bolt&#8221; kurjers piegādā ēdienu Rīgā.
“Bolt” kurjers piegādā ēdienu Rīgā.
Foto: Evija Trifanova/LETA

“CSDD atļauj veselu gadu braukt bez tiesībām!?” trešo valstu pilsoņiem ir būtiskas atšķirības no latviešiem 0

6:34, 30. janvāris 2026
Soctīklos aktualizējies jautājums par trešo valstu pilsoņu iespējām vadīt automašīnu Latvijā ar ārvalstīs izsniegtām vadītāja apliecībām.

Sociālo mediju platformā “X” izveidojusies spraiga diskusija par trešo valstu pilsoņu autovadīšanas apliecības ieguvi.

“Vai zinājāt, ka @CSDD_LV atļauj braukt veselu gadu bez tiesībām? Nē, ne jums, latvieši. Jūs to nedrīkstat ne sekundi, bet melnie babaji – lūdzu,” raksta lietotājs ar segvārdu @susurisMazais.
Arī Djego piekrīt, ka kaut kas nav kārtībā: “Tur tiešām izskatās rupja CSDD nolaidība un apzināts likuma pārkāpums, kas tieši apdraud visu Latvijas iedzīvotāju drošību. Ceļu satiksmes likumā ir skaidri noteikts, kuri Latvijā drīkst vadīt transportlīdzekli. Tur nekas nav minēts par vienu gadu nezināmas izcelsmes migrantiem.”

Arī lietotājai ar segvārdu @Burtniece ir pieredze: “Paziņa, dzimusi Latvijā, reemigrēja no ASV un to izmanto, jo ne visus dokumentus iespējams uzreiz nokārtot. Arī vad. apliecību, jo tiesības kārtojusi ASV.”

Ko patiesībā nosaka likums?

Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) skaidro, ka pastāv būtiska atšķirība starp Latvijas un Eiropas Savienības (ES) valstu pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem, runājot par vadītāja apliecību izmantošanu un maiņu Latvijā.

CSDD Komunikācijas departamenta vadītājs Mārtiņš Mālmeisters norāda, ka trešo valstu pilsoņiem, kuri vēlas apmainīt savu ārvalstīs izsniegto vadītāja apliecību pret Latvijā izdoto, obligāti jānokārto vadīšanas eksāmens visās kategorijās, kas norādītas viņu apliecībā.

Vienlaikus likums paredz, ka:

  • trešo valstu pilsoņiem vadītāja apliecības maiņa ir obligāta pēc viena Latvijā nodzīvota gada;
  • savukārt Latvijas un ES valstu pilsoņiem vadītāja apliecība ir derīga līdz tajā norādītā termiņa beigām, bez papildu eksāmeniem.

Kad ārvalstīs iegūtas tiesības drīkst izmantot Latvijā?

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu ārvalstīs izsniegtu vadītāja apliecību pret Latvijas apliecību var apmainīt personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta pēdējos sešus mēnešus ir bijusi Latvija.

Trešo valstu pilsoņiem procedūra ir ievērojami sarežģītāka nekā ES pilsoņiem. CSDD pieprasījuma kārtībā sazinās ar ārvalsts iestādēm, lai pārbaudītu apliecības derīgumu. Ja šādu informāciju ārvalsts iestādes nesniedz, apliecības īpašniekam dokumenti jālegalizē pašam, tostarp ar “Apostille” apliecinājumu.

CSDD norāda, ka informāciju par vadītāja apliecībām nesniedz vairākas valstis, tostarp Krievija, Baltkrievija, ASV, Kanāda, Uzbekistāna, Apvienotie Arābu Emirāti, Turcija un citas.

Pēc apliecības apstiprināšanas trešo valstu pilsoņiem:

  • jāiziet veselības pārbaude;
  • jānokārto B kategorijas vadīšanas eksāmens;
  • citām kategorijām – atsevišķi vadīšanas eksāmeni ar atbilstošiem transportlīdzekļiem.

Kur rodas pārpratumi?

Iegūtā informācija apstiprina, ka gads bez apliecības maiņas nenozīmē “braukšanu bez tiesībām”, bet gan iespēju noteiktu laiku izmantot jau esošu, citā valstī likumīgi izsniegtu vadītāja apliecību.

Tomēr tieši šī niansētā atšķirība bieži kļūst par pamatu sabiedrības neizpratnei un asām diskusijām soctīklos.

LA.LV Aptauja

Vai, jūsuprāt, trešo valstu pilsoņiem Latvijā vajadzētu ļaut noteiktu laiku braukt ar ārvalstīs izsniegtām vadītāja apliecībām?

  • Jā, ja apliecība ir derīga un izdota likumīgi
  • Jā, bet uz īsāku laiku nekā pašlaik
  • Nē, tiesības būtu jāmaina uzreiz
  • Grūti pateikt / neesmu iedziļinājies
