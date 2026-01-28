“Mēs esam gatavi arī atkāpties.” Arī pašiem Dziesmu svētku “Manai dzimtenei” rīkotājiem ir ko teikt samilzušā konflikta sakarā 0
Dziesmu svētku “Manai dzimtenei” organizatori aicina uz tiešu sarunu komponistu Raimondu Paulu un viņa pārstāvjus, kurā bez publiskiem pārmetumiem un starpnieku interpretācijām varētu rast risinājumu, kā saglabāt šovasar iecerēto pasākumu.
Organizatori trešdien izplatītajā paziņojumā norāda, ka gada sākumā uzvirmoja domstarpības par vairāku gadu garumā tapušu muzikālu projektu – Paula dziesmu svētkiem, kuri, nākot pretī maestro paustajam viedoklim, tika pārdēvēti par dziesmu svētkiem “Manai dzimtenei”.
Labi domāts pasākums organizatoriem nesaprotamu apstākļu dēļ ir saskāries ar pretestību, lai gan kopš 2024. gada notika kopdarbs koncerta īstenošanā, norāda rīkotāji.
Patlaban Pauls ir norobežojies no pasākuma, un organizatori nevarot nerespektēt cienījamā mākslinieka nostāju. Vēloties saglabāt iecerētos dziesmu svētkus, organizatori gatavi atteikties no pasākuma peļņas, ja tāda tiktu gūta, un novirzīt to maestro noteiktam mērķim. Tāpat organizatori gatavi koncerta organizēšanā iesaistīt komponista ieteiktus profesionāļus un viņa ģimenes locekļus, ja tas var palīdzēt atjaunot uzticību.
“Mēs aicinām Maestro un viņa pārstāvjus uz tiešu sarunu – sarunu, kurā bez publiskiem pārmetumiem un bez starpnieku interpretācijām varam rast risinājumu, kā saglabāt šos svētkus 13 000 dziedātājiem un klausītājiem, kas gatavojas būt Mežaparkā. Mēs esam atvērti visiem risinājumiem,” teikts paziņojumā.
Vienlaikus organizatori pieļauj iespēju atkāpties no svētku rīkošanas. “Ja tas ir vienīgais ceļš, mēs esam gatavi arī atkāpties no svētku rīkošanas un nodot pasākuma organizēšanu citiem maestro izvēlētiem rīkotājiem, lai netiktu pievilti koru dziedātāji, diriģenti un citi, kuri jau ir ieguldījuši laiku, darbu, līdzekļus un sirdi šī notikuma īstenošanā,” norādīts paziņojumā.
Jau ziņots, ka, ņemot vērā publiskajā telpā ieilgušo polemiku starp Paulu un svētku “Manai dzimtenei” rīkotājiem, virsdiriģenti nolēmuši neturpināt šo svētku sagatavošanas nodrošināšanu, aģentūru LETA informēja novadu un valstspilsētu koru virsdiriģentu pārstāvji.
Vienlaikus koru virsdiriģenti norāda, ka, respektējot dziedātāju vēlmi, šī gada koncertprogrammās tiks iekļautas Paula kordziesmas, godinot komponistu viņa 90. jubilejā.
Tāpat virsdiriģenti aicina Ministru kabinetu, Kultūras ministriju un Rīgas domi rast iespēju noorganizēt dziesmu svētku kopkora lielkoncertu, lai nodrošinātu dziesmu svētku procesa un koru darbības nepārtrauktību.
Tāpat ziņots, ka pasākuma rīkotāji lēmuši mainīt dziesmu svētku “Manai dzimtenei” nosaukumu, tajā vairs neiekļaujot maestro vārdu. Sākotnēji pasākuma nosaukums bija Raimonda Paula dziesmu svētki “Manai dzimtenei”.
Kā aģentūrai LETA iepriekš atzina koncerta mākslinieciskais vadītājs, komponists Jānis Ķirsis, tas darīts saistībā ar Paula publiski pausto skepsi par svētku norisi. Vienlaikus pasākuma saturs, iecere un mākslinieciskā koncepcija paliekot nemainīga.
Šīs nedēļas sākumā komponista sabiedrisko attiecību pārstāvji paziņoja, ka maestro atkārtoti norobežojas no viņa vārdā reiz dēvētā koru koncerta un ir vērsies pie advokāta. Pauls atkārtoti uzsvēra, ka nekad nav devis piekrišanu sava vārda, uzvārda, attēlu vai preču zīmes izmantošanai šajā projektā.
Koncerta “Manai dzimtenei” norise plānota 2026. gada 11. jūlijā Mežaparka “Sidraba birzī” kā veltījums Paula 90 gadu jubilejai. Dalībai koncertā līdz šim pieteikušies vairāk nekā 13 000 dziedātāju no Latvijas un diasporas.