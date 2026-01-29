Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
“Mēs sagaidām, ka vienošanās tiks īstenota.” Zelenskis paziņojis, ka šāds solis veicina reālu virzību uz kara izbeigšanu 1

23:04, 29. janvāris 2026
LA.LV jau vēstīja, ka Donalds Tramps it kā ir panācis vienošanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu atturēties no Kijivas un citu Ukrainas pilsētu apšaudes, kamēr Ukrainā turpināsies bargais aukstums. Ukrainas prezidents Zelenskis paziņojis, ka šādi soļi veicina reālu virzību uz kara izbeigšanu.

“Prezidenta Trampa paziņojums par iespēju nodrošināt drošību Kijivā un citās Ukrainas pilsētās no Krievijas triecieniem šajos ziemas aukstuma periodos ir svarīgs,” sacīja Ukrainas līderis.

Kā atzīmēja Ukrainas prezidents, “enerģija ir dzīvības pamats, un mēs novērtējam mūsu partneru centienus palīdzēt mums aizsargāt dzīvību”.

Šajā sakarā Zelenskis pateicās Trampam. “Komandas par to runāja Emirātos. Mēs sagaidām, ka vienošanās tiks īstenota,” uzsvēra Zelenskis.

Viņaprāt, deeskalācijas pasākumi veicina reālu virzību uz kara izbeigšanu.

Vienlaikus no Zelenska paziņojuma nav skaidrs, vai Ukraina piekrita šobrīd neuzbrukt noteiktiem mērķiem Krievijas Federācijā.

Savā vakara uzrunā ukraiņiem Zelenskis papildus norādīja, ka situācija šovakar un turpmākajās dienās parādīs, vai Krievija pārtrauks uzbrukt Ukrainas enerģētikas nozarei.

Prezidents arī piebilda, ka Ukrainas sarunu komanda, jo īpaši Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs un citi delegācijas dalībnieki, ar viņu sazinās gandrīz katru stundu.

“Mēs sazināmies ar partneriem – ar Amerikas pusi – par patiesi efektīviem formātiem un patiesi nepieciešamiem rezultātiem. Ukraina ir gatava sanāksmēm, Ukraina ir gatava risinājumiem, un mēs sagaidām, ka partneri spēs būt pēc iespējas efektīvāki – Eiropā, Amerikā, visur. Tieši tik, cik nepieciešams ilgstošam mieram,” piebilda Zelenskis.

Vienlaikus, pēc viņa teiktā, Ukraina izmanto visas iespējas panākt mieru un garantēt drošību.

“Es pateicos Amerikas pusei par centieniem apturēt uzbrukumus enerģētikas sektoram šajā laikā, un mēs ceram, ka Amerika spēs to nodrošināt. Situācija naktī un turpmākajās dienās, reālā situācija mūsu enerģētikas objektos, mūsu pilsētās, to parādīs,” uzsvēra Zelenskis.

