Londonas Zoodārzā ar Lieldienu olām rotaļājas arī Sumatras tīģeri.
Londonas Zoodārzā ar Lieldienu olām rotaļājas arī Sumatras tīģeri.
Foto: ZUMAPRESS/ AFP/ SIPA/ REUTERS/ SCANPIX/ LETA

“Katra eiro vērts!” Rīgas zoodārzā pieejams kvalitatīvs pakalpojums, par kuru zina vien retais 5

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LA.LV
11:22, 20. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Rīgas zoodārzs ir viena no iecienītākajām laika pavadīšanas vietām gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem. Daudzi turp dodas regulāri – ģimenes pastaigās, brīvdienās vai vienkārši baudīt dabu un dzīvnieku pasauli.

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Tomēr izrādās, ka tikai retais zina par iespēju, kas zoodārza apmeklējumu var padarīt daudz aizraujošāku – gida pakalpojumu.

Lai gan bieži šķiet, ka ekskursijas ar gidu paredzētas galvenokārt skolēnu grupām, to var izmantot ikviens interesents. Sociālajos tīklos komentētāji dalās pieredzē un atzīst – šis atklājums ļāvis ieraudzīt zoodārzu pavisam citām acīm.

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Kāda apmeklētāja platformā Threads raksta: “Ejot uz Rīgas zoo, iesaku kādreiz izmantot gidu – ļoti forša pieredze. Daudz jauna uzzināja ne tikai meičas, bet arī es pati, kaut dzīvnieku enciklopēdijas cilājam bieži.”

Viņa uzsver, ka ekskursija nebija tikai stāstījums par dzīvniekiem. Gide Marta bija sagatavojusi arī īpašu somu ar dažādiem dzīvnieku artefaktiem: nīlzirga zobu; lauvas tēviņa krēpju materiālu; kamieļa vilnu; dažādas spalvas, ragus un adatas. Tas ļāva dzīvniekus iepazīt ne tikai skatoties, bet arī aptaustot un izpētot.

Īpaši interesants bijis stāsts par putniem – gide zinājusi, kuri putni konkrētajā laikā perē, un apmeklētājiem izdevies ieraudzīt komisārputna tēti, kurš perēja olas. “Noteikti to papildus 5 eiro par cilvēku vērts piedzīvojums,” secina apmeklētāja.

Komentāros daudzi atzīst, ka par šādu iespēju iepriekš nav zinājuši. “Nemaz nezināju, ka ko tādu piedāvā,” raksta Agnese. “Nebija ne jausmas, ka tādu pakalpojumu var izmantot. Pārsteigums. Noteikti šo izmantosim reiz!” komentē Lelde.

Savukārt citi norāda, ka gida ekskursijas pieejamas ne tikai īpašos gadījumos. “Brīvdienās ir atvērtās ekskursijas divos laikos, bet var gidu ar ekskursiju pieteikt arī citos sev ērtos laikos,” skaidro kāda komentētāja.

Vairāki cilvēki pēc šīs diskusijas atzīst – nākamajā zoodārza apmeklējumā noteikti izmantos gida pakalpojumu.

Iespējams, tieši šāds papildinājums ierastai pastaigai ļauj atklāt, ka pat vietā, kur būts daudzkārt, vēl ir daudz nezināma.

Ka liecina informācija Rīgas Zoodārza mājaslapā, atvērtās ekskursijas gida pavadībā ar aizraujošiem stāstiem un interesantiem faktiem, kas pārsteidz gan bērnus, gan pieaugušos notiek katru sestdienu un svētdienu plkst. 10.30 un 13.00! Papildus ekskursijas biļetei ir arī jāiegādājas Rīga ZOO ieejas biļete. Bet par grupu ekskursijām ar gidu ir jāinteresējas pa tālruni 22003212 vai rakstot uz e-pastu [email protected].

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