“Tam nevajadzētu mūs nomierināt un iemidzināt!” Ijabs par draudiem Baltijas un NATO drošībai 0

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LA.LV
13:44, 29. jūlijs 2026
Viedokļi

Krievija jau ilgstoši uztur vēstījumu, ka karš Ukrainā esot vērsts ne tikai pret Kijivu, bet arī pret visu NATO aliansi. Lai gan tieša militāra sadursme ar NATO šobrīd tiek vērtēta kā mazāk ticama, Krievijas hibrīddraudi saglabājas, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” norāda Ivars Ijabs, politikas zinātņu doktors un Eiropas Parlamenta deputāts, “Renew Europe” grupa (LA).

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Viņš uzsver, ka nevajadzētu pilnībā paļauties uz to, ka šobrīd pie NATO robežām nav redzamas pazīmes par iespējamu militāru eskalāciju. Ijabs atgādina, ka arī pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā daudzi eksperti neticēja, ka Maskava izšķirsies par šādu soli.

Vienlaikus viņš norāda, ka šobrīd ticamāki varētu būt dažādi hibrīddraudi, piemēram, kiberuzbrukumi, sabotāžas mēģinājumi, sakaru kabeļu bojāšana Baltijas jūrā, dronu incidenti vai gaisa telpas pārkāpumi.

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Ijabs vērtē, ka iespēja tiešam militāram uzbrukumam NATO valstīm šobrīd ir mazāka, jo Krievijai būtu jārēķinās ar alianses atbildi. Viņš arī pievērš uzmanību Baltijas valstu ģeogrāfiskajam novietojumam, īpaši Igaunijas tuvumam Sanktpēterburgai, kas, viņaprāt, ir viens no faktoriem, ko Krievija ņem vērā.

Pēc Ijaba teiktā, NATO atturēšanas mehānisms līdz šim darbojas, tomēr valstīm nevajadzētu kļūt pašapmierinātām. Viņš uzsver, ka ir jāturpina stiprināt aizsardzības un atturēšanas spējas, vienlaikus izvairoties gan no pārliekas panikas, gan nepamatotas mierināšanās.

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