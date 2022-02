Foto: TASS/Scanpix/LETA

Aizvadītās nedēļas laikā ar Covid-19 inficēto skaits visvairāk ir audzis četros novados







Aizvadītās nedēļas laikā ar Covid-19 inficēto skaits visvairāk ir audzis Preiļu, Ludzas, Dienvidkurzemes un Smiltenes novados, kur no jauna inficēto kopējais skaits ir bijis par vismaz 20% lielāks nekā nedēļu pirms tam, liecina aģentūras LETA aplēses pēc Slimību profilakses un kontroles centra datiem.

Preiļu novadā aizvadītās nedēļas laikā reģistrēti 494 jauni inficētie, Ludzas novadā – 374, Dienvidkurzemes novadā – 906, bet Smiltenes novadā – 551 jauni inficētie.

Kopumā aizvadītās nedēļas laikā no jauna reģistrēto inficēto skaits pieaudzis 17 pašvaldībās, bet lielākajā daļā Latvijas tas ir samazinājies.

Tostarp par vairāk nekā 20% no jauna atklāto sasirgušo skaits, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, ir sarucis Varakļānu novadā, kur atklāti vien 36 jauni saslimušie, Madonas novadā, kur reģistrēti 364, kā arī Limbažu novadā, kur no jauna atklāts 571 ar Covid-19 inficētais.

No valstspilsētām aizvadītās nedēļas laikā, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, ar Covid-19 saslimušo skaits ir pieaudzis Rēzeknē – par 8,4%, Liepājā – par 6,7%, kā arī Ventspilī – par 4,8%. Savukārt kritums ir bijis Daugavpilī – par 15%, Jūrmalā – par 11,3%, Jelgavā – par 5,9%, kā arī Rīgā – par 3,7%.

Vienlaikus augstākais saslimstības līmenis ar Covid-19 Latvijā nemainīgi saglabājas Jelgavā un virknē Pierīgas novadu. Jelgavā saslimstība ar Covid-19 iepriekšējās 14 dienās bija 10 076,6 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. 9000 gadījumu robeža uz 100 000 iedzīvotāju tiek pārsniegta Ķekavas novadā, bet 8000 gadījumu robeža – Ropažu, Mārupes un Olaines novadā, Rīgā, kā arī Talsu novadā.

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā ir palielinājusies līdz 7184,2 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Bez minētajām pašvaldībām saslimstības līmenis ar Covid-19 augstāks nekā valstī vidēji ir arī Ventspilī, Tukuma novadā, Liepājā, Jūrmalā, Bauskas un Jelgavas novadā, Rēzeknē un Ventspils novadā.

Latvijā pašlaik nav nevienas pašvaldības, kur 14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju būtu zemāks par 3000 gadījumiem.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā dienā atklātajiem 3819 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 49% jeb 1864 ir reģistrēti Rīgā. Ogres novadā ir atklāti 220 jauni saslimušie, Jelgavā – 186, Jūrmalā – 184, Daugavpilī – 121, Ropažu novadā – 114, Mārupes novadā – 105, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā – 49 890, Jelgavā – 5576, Daugavpilī – 5284, Liepājā – 5107, Ogres novadā – 4053, bet Jūrmalā – 3750 iedzīvotāji.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 755 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 563 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 559 – vecumā no desmit līdz 19 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Pēdējo divu nedēļu laikā saslimušo kopskaits vislielākais ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem – 25 580 saslimušie.

Jau vēstīts, ka Latvijā aizvadītajā diennaktī konstatēti 3819 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par piecu inficētu cilvēku nāvi, liecina SPKC dati.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pēdējās diennakts laikā ir nedaudz palielinājies – no 7175 līdz 7184,2.

Savukārt septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir samazinājies – no 3556 līdz 3538,8.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 5113 ar Covid-19 inficēti cilvēki.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 589 763 cilvēkiem.