FOTO: Zane Bitere / LETA
Rīgas domes depuāts Mairis Briedis piedalās domes sēdē.

Amatpersonu deklarācija atklāj Brieža bagātību: īpašumi dažādās valstīs un ļoti daudz naudas

LETA
12:25, 9. augusts 2025
Kokteilis Apbrīno

Jaunais Rīgas domes deputāts, bijušais bokseris Mairis Briedis (S) bankās noglabājis 38 521 eiro un 50 000 ASV dolārus (43 197 eiro) jeb kopumā 81 718 eiro, liecina amatpersonas deklarācija, ko Briedis iesniedza, stājoties amatā.

Amatpersonu deklarācija atklāj Brieža bagātību: īpašumi dažādās valstīs un ļoti daudz naudas
Lasīt citas ziņas

Viņam bijušas arī 38 600 eiro lielas parādsaistības. Briedis deklarējis divus sev piederošus dzīvokļus Rīgā, kā arī nekustamo īpašumu Olaines pagastā. Tāpat viņa lietošanā ir būve Babītes pagastā, kā arī būve Ēģiptes pilsētā Dahabā.

Brieža lietošanā ir arī 2024.izlaiduma gada automašīna “Škoda”.

Deputāts deklarējis sev piederošas 600 eiro vērtas kapitāldaļas SIA “M.B.Solutions”, 2800 eiro vērtas kapitāldaļas SIA “Natures Alchemy”, kā arī 174 666 Lielbritānijas mārciņas (200 460 eiro) vērtas akcijas Londonā reģistrētajā uzņēmumā “Gemballa LTD”.

Briedis ir valdes loceklis “M.B.Solutions” un “Natures Alchemy”, kā arī amatpersona Maira Brieža boksa biedrībā un biedrībā “Mana gaisma”.

