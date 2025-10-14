Andrejs Ēķis: No laimes līdz nelaimei ir viens “bam”! 1

14:09, 14. oktobris 2025
Andrejs Ēķis, producents, režisors, TV24 raidījumā “Preses klubs” pauž uzskatu, ka sabiedrībā trūkst kritiskās domāšanas, un tas kļūst par vienu no mūsdienu hibrīdkara izpausmēm. Viņš aicina cilvēkus neklusēt un runāt ar tiem, kas viegli pakļaujas manipulācijām.

“Arī filmās vienmēr: “Es esmu laimīgs, laimīgs,” un pēkšņi “bum”! No laimes līdz nelaimei ir viens “bam”,” uzskata Ēķis. Viņaprāt, cilvēki negrib gatavoties hibrīdkaram. Viņš pauž, ka apmēram 85% no sabiedrības ir bez kritiskās domāšanas, un 15% ir tie, kas domā kritiski. Redzot, kā, piemēram, platformā “Facebook” nekritiski domājošie “sāk pavilkties un vārīties par jebkuru tēmu”, tas atspoguļo mūsdienu hibrīdkaru.

“Man ļoti gribētos tā, ka tie, kuri domā kritiski, viņiem vajadzētu tomēr mēģināt ik pa brīdi neizturēt un pastrīdēties ar nekritiski domājošajiem. Tu nevari tā izlikties, ka apkārt nekā nav. Ja tu vienu vai divus pārliecini, ka viss ir kārtībā, jau ir labi,” uzskata Ēķis.

Viņš saprot, ka daudzi ir tādi, kas nekritiski domājošiem atmet ar roku, negribot iesaistīties, bet režisors uzskata, ka ar šiem cilvēkiem ir jāmēģina runāt.

