Putekļi krājas arī uz telpaugiem: vai tos patiešām ir jāmazgā?
Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”
“Dzīvoklī putekļi krājas arī uz telpaugiem. Kā vislabāk mazgāt – ar krāna vai kausēta sniega ūdeni?” – jautā Vita Rīgā.
“Vasarā vairumu telpaugu var likt kaut zem dušas, bet ziemas periodā lieks mitrums nav vajadzīgs,” skaidro telpaugu speciāliste Baiba Kronberga. Viņa iesaka istabas puķēm apslaucīt lapas ar mīkstu, mitru drāniņu.
Mazgāšanai labāk lietot nostādinātu krāna, nevis kausēta sniega vai lietus ūdeni. Laukos tas labi der, taču pilsētā gaiss ir piesārņots un nav zināms, kādas vielas no izplūdes gāzēm vai skursteņiem nosēdušās uz palodzes kopā ar sniegu.
Sausums gaļīgajiem
Telpaugu speciāliste iesaka no lieka mitruma īpaši sargāt augus ar gaļīgām lapām, piemēram, ciklamenas, sukulentus, arī naudaskoku, lapu kaktusus. Arī visi adatainie kaktusi sargājami no lieka mitruma vēl vairāk nekā no aukstuma.
Šiem augiem vēlams ūdeni liet mazām porcijām uz apakštasītes, nevis uz pašas rozetes vai lapām, stumbriņa. Tas pasargās augus no puvēm.
Tas, cik bieži laistīt, atkarīgs no tā, cik siltā telpā augs atrodas, cik sauss tajā gaiss. Tāpēc pirms laistīšanas parauga zemi podā.
Mitrums orhidejām
Īpaša kopšana vajadzīga populārajām orhidejām falenopšiem. Tās gan var vannot arī ziemā. Ieteicams puķes podu iemērkt lielākā traukā ar ūdeni. Reizēm tam pievieno barības vielas. Pēc peldes lieko mitrumu notecina. Mērcēt iesaka, kad substrāta mizu gabaliņi podā kļuvuši pavisam sausi. Mērcējot podu, var nomazgāt arī lapas vai arī palikt zem dušas.
Uz tīrām lapām var uzpūst telpaugiem paredzēto lapu laku, kas padara augus īpaši glītus un aizkavē putekļu uzkrāšanos.
Padoms!
• Patlaban svarīgi atbīdīt augus tālāk no loga rūts, jo ziemā lapas var apsalt. Noteikti tās nedrīkst skarties pie stikla.
• Uzmana arī, lai aukstais āra gaiss nepūš uz puķēm, kad atver logu vēdināšanai.
• Augus īpaši uzmana pēc vannošanas, lapu mitrināšanas.