Foto-Fotolia

Apledojuši daži lielo ceļu posmi Kurzemē







Šorīt braukšanas apstākļi pa lielajiem autoceļiem Latvijā pārsvarā ir apmierinoši, apledojums izveidojies vien dažviet Kurzemē, liecina VAS “Latvijas valsts ceļi” apkopotā informācija.

Ap plkst.6.30 apledojuma dēļ apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz autoceļa A11 no Liepājas līdz Lietuvas robežai un autoceļa P108 Ventspils-Kuldīga-Saldus posmā no Zlēkām līdz Ventspilij.

Tālāk no jūras apledojums izveidojies Liepājas šosejas posmā no Anneniekiem līdz Blīdenei, kā arī autoceļa Jelgava-Tukums posmā no Līvbērzes līdz Apšupes stacijai.

Minētie ceļu posmi tiek kaisīti ar pretslīdes materiāliem.

Autovadītāji tiek aicināti īpaši uzmanīties, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci.