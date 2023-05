Publicitātes foto

Ar jūdzes skrējienu un olimpisko bērnu dienu startēs "Rimi" Rīgas maratons – būs satiksmes ierobežojumi







Ar jūdzes skrējienu un olimpisko bērnu dienu šodien startēs “Rimi” Rīgas maratons.

“DPD jūdzes” (1609 metri) skrējienam starts tiks dots plkst.10 pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, finišu sasniedzot pie Brīvības pieminekļa.

“DPD jūdze” jau otro reizi norisināsies Latvijas čempionāta jūdzē statusā, pulcējot ap 2500 dalībnieku un ļaujot fiksēt arī iespējamos Latvijas rekordus jūdzes skrējienā.

Tieši šajā trasē septembra un oktobra mijā sacentīsies arī pasaules čempionātā skriešanā.

Arī Olimpiskās bērnu dienas pasākumi pie Brīvības pieminekļa sāksies plkst.10.

Pasākums sāksies ar 200 metru un 400 metru distancēm varēs piedalīties no 10.00.

Olimpiskajai bērnu dienai reģistrējušies vairāk nekā 5000 skrējēju. Plkst.11 paši mazākie varēs izmēģināt spēkus šķēršļu trasē “Happy mazuļiem”, bet plkst.11.30 starts tiks dots 60 metru sprinta distancei “Sprinta karalis un karaliene”, kurā tiks noteikti ātrākie mazie sprinteri vecuma grupās.

Olimpiskās bērnu dienas viesi būs arī olimpieši basketboliste Gunta Baško, distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka, kamaniņu braucēja Kendija Aparjode, volejbolists Jānis Šmēdiņš un tenisists Kārlis Lejnieks, kuri dos startus īsajās distancēs un apbalvos mazos skrējējus ar medaļām.

Piecu un desmit kilometru distances, kā arī pusmaratons un maratons tiks mērots svētdien.

Maratonam līdz piektdienai bija reģistrējušies jau vairāk nekā 23 000 skrējēju no 77 pasaules valstīm.

Maratons Rīgā notiek kopš 1991.gada un šogad norisināsies 33.reizi.

2022.gadā “Rimi” Rīgas maratons pulcēja vairāk nekā 17 000 reģistrēto dalībnieku.

“Rimi Rīgas maratona” laikā šodien un rīt, 7.maijā Rīgā būs būtiski ierobežota satiksme un noteiktas izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Komunikācijas pārvaldē.

No šodienas plkst.17 līdz pirmdienas, 8.maija plkst.6 transportlīdzekļu satiksme būs slēgta 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Tāpat minētajā laika periodā transportlīdzekļu satiksmei būs slēgta 11.novembra krastmalai piegulošā, paralēlā iela Vecrīgas pusē, posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai.

Nepieciešamības gadījumā līdz pirmdienas, 8.maija plkst.6, Doma laukumā un Pils ielā organizēs divvirzienu satiksmi. Svētdien, 7.maijā no plkst.7.30 līdz plkst.16 divvirzienu satiksmi organizēs arī Jaunielā un Krāmu ielā.

Šodien no plkst.9 līdz 16.30 norisināsies “Rimi Rīgas maratona Bērnu diena”, bet no plkst.10 līdz 11 – “DPD jūdzes” skrējiens maršrutā pa Krišjāņa Valdemāra ielu, Lāčplēša ielu, Brīvības ielu, Brīvības bulvāri un Brīvības laukumu.

Valsts policija sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju šajā maršrutā no plkst.9.50 līdz plkst.11 aizturēs un slēgs transportlīdzekļu satiksmi.

Svētdien, 7.maijā, no plkst.7 līdz 17 norisināsies “Rimi Rīgas maratons”, pusmaratons, 10 kilometru (km) un 5 km skrējiens.

Līdz ar to no plkst.6.30 līdz 17 ierobežos un slēgs transportlīdzekļu satiksmi vairākās Rīgas centra ielās līdz pat Zirņu un Senču ielai, Ķīpsalā un Pārdaugavā ap Buļļu ielu un Slokas ielu.

Pasākuma norises laikā vairākās vietās aizliegs transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu, kā arī atstātie transportlīdzekļi tiks pārvietoti uz tuvāko stāvēšanai atļauto vietu.

Kā aģentūru LETA informēja “Rīgas satiksmes” pārstāve Baiba Bartaševiča-Feldmane, šodien no plkst.9.45 līdz aptuveni plkst.10.25, īslaicīgi var tikt slēgta kustība 2., 3., 6., 9., 11., 13., 16., 20., 21., 24., 37., 41., 50. un 53. autobusa maršrutā, kā arī 3., 4., 5., 14., 17., 19., 25. 31. un 34. trolejbusa maršrutā.

Savukārt svētdien maratona laikā no plkst.6.30 līdz aptuveni plkst.16 paredzētas izmaiņas daudzos sabiedriskā transporta maršrutos, kā arī atsevišķi maršruti tiks slēgti.

Turklāt, satiksmes kustības regulēšanu pasākuma laikā veiks Valsts policija, tādēļ nepieciešamības gadījumā var tikt veiktas papildu izmaiņas.