4 kara gadi Ukrainā

“Mēs brīdinām…” Krievija aicina ārvalstu pilsoņus un diplomātus atstāt Kijivu, cik ātri vien iespējams 12

Pievieno LA.LV
LETA
17:14, 25. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievija pirmdien aicinājusi ārvalstu pilsoņus un diplomātus pamest Kijivu, draudot ar jauniem triecieniem Ukrainas galvaspilsētai.

Kokteilis
Neoficiālie padomju laiku bagātnieki: neticami, bet tieši šo profesiju pārstāvji dzīvoja kā nieres taukos 23
Kokteilis
Šīs piecas zodiaka zīmes tev redz cauri: viņu “sestā maņa” ir biedējoši precīza 4
Veselam
Veselā miesā vesels gars! Nosaukti 14 pārtikas produkti, kuri tiek uzskatīti par visveselīgākajiem
Lasīt citas ziņas

“Triecieni būs vērsti gan pret lēmumu pieņemšanas centriem, gan komandpunktiem (..). Mēs brīdinām ārvalstu pilsoņus, tajā skaitā diplomātisko misiju un starptautisko organizāciju personālu, atstāt pilsētu, cik ātri vien iespējams,” teikts Krievijas Ārlietu ministrijas paziņojumā.

Kā ziņo aģentūra LETA, Krievija naktī uz pirmdienu uzbrukusi Ukrainai ar 262 droniem, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši 246 dronus, teikts paziņojumā.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Kara izbeigšana Krievijai ir vēl lielāka katastrofa nekā kara turpināšana,” uzskata ekonomists
Valsts vides dienests skaidro, kādas sekas uz vidi atstājis Drīdža ezerā iekritušais drons
TESTS. Toreiz viņi bija vēl pavisam “zaļi”… Vai atpazīsti šīs leģendārās latviešu grupas un mūziķus pēc vēsturiskiem foto?

Krievija raidījusi “Shahed”, “Gerbera”, “Italmas” un citu tipu dronus, kā arī dronus imitatorus.

Fiksēti desmit trieciendronu trāpījumi deviņās vietās, kā arī atlūzu nogāšanās septiņās vietās, norādīja Gaisa spēki.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Baumas par ES un Krievijas iespējamām sarunām atklāj būtisku patiesību par karu Ukrainā
Putins vēlas izdzēst 9. maija parādes pazemojumu – militārie analītiķi atklājuši Krievijas iespējamo plānu
NATO iekšienē radušās domstarpības: piecas valstis bloķē plānu sniegt Ukrainai papildu militāro palīdzību
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.