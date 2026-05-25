"Mēs brīdinām…" Krievija aicina ārvalstu pilsoņus un diplomātus atstāt Kijivu, cik ātri vien iespējams
Krievija pirmdien aicinājusi ārvalstu pilsoņus un diplomātus pamest Kijivu, draudot ar jauniem triecieniem Ukrainas galvaspilsētai.
“Triecieni būs vērsti gan pret lēmumu pieņemšanas centriem, gan komandpunktiem (..). Mēs brīdinām ārvalstu pilsoņus, tajā skaitā diplomātisko misiju un starptautisko organizāciju personālu, atstāt pilsētu, cik ātri vien iespējams,” teikts Krievijas Ārlietu ministrijas paziņojumā.
Kā ziņo aģentūra LETA, Krievija naktī uz pirmdienu uzbrukusi Ukrainai ar 262 droniem, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši 246 dronus, teikts paziņojumā.
Krievija raidījusi “Shahed”, “Gerbera”, “Italmas” un citu tipu dronus, kā arī dronus imitatorus.
Fiksēti desmit trieciendronu trāpījumi deviņās vietās, kā arī atlūzu nogāšanās septiņās vietās, norādīja Gaisa spēki.