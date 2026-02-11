Līdz šim Latvijā bija pieņemts, ka “ziema iestājas negaidot” vien ceļu tīrītājiem. Šogad to var attiecināt jau uz visiem Latvijas iedzīvotājiem – tiem, kuri saņem apkures rēķinus. Divreiz aukstāka ziema nozīmē divreiz (vai pat trīsreiz) augstāku rēķinu. Klusi vaidi atskan būdiņās un pilīs, domājot par to, kā nāksies savilkt jostas, lai rēķinus apmaksātu.
Pilnīga taisnība Ministru prezidentei Evikai Siliņai – enerģētikas krīzes valstī nav. Krīze ir iedzīvotāju maksātspējā šķietami pilnīgi adekvātā situācijā – ja ir auksts, vairāk jātērē apkurei. Problēma vien tajā, ka sistēma ir radīta tāda, ka visi lielākie siltumpiegādātāji ir valsts vai pašvaldību pārziņā, to peļņa, kā, piemēram, Latvenergo peļņa, ir jau ierēķināta valsts budžetā. Un iedzīvotāji, kuriem maksājamos siltuma tarifus nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulators, būtībā, maksājot par apkuri, samaksā “siltuma nodokli”.
Augstāki tarifi par siltumu jau bija noteikti gan Rīgā, gan ļoti daudzās Latvijas apdzīvotajās vietās. Bargā ziema tikai lika konkrēti sajust problēmu – asāk, nekā tas bija domāts mierinošajās politiķu runās.
Pagājušajā nedēļā Saeima noraidīja divu opozīcijas partiju – Apvienotā Saraksta un “Latvija Pirmajā vietā” priekšlikumus samazināt pievienotās vērtības nodokli uz 5% virknei energoresursu mājsaimniecībām. Visi tika no valdošajiem lepni noraidīti, ka būšot “ mērķēts atbalsts”. Latvijas iedzīvotājiem jau jābūt ar trenētu ausi – dzirdot vārdus “mērķēts atbalsts”, jāsaprot – nebūs nekāds. Vismaz lielākajai iedzīvotāju daļai – noteikti. Kungi labāk zin, no kāda ienākumu sliekšņa iestājas eksistenciāls izmisums, tāpēc palīdzēt vajag, bet ne jau visiem… faktiski … ļoti nelielai sabiedrības daļai. Pārējie izkulsies. PVN samazināšana nebūšot efektīva, saka kungi.
“Apvienotā saraksta” Saeimas frakcijas deputāts, bijušais premjers Māris Kučinskis TV24 raidījumā Ziņu Top lēsa, ka Saeimas vēlēšanu gadā valdošo politiķu sirdis tomēr atmaigs, un viņi atnesīs uz Saeimu to pašu- modificēto PVN samazināšanas apkurei – plānu. Pagaidām gan neizskatās, ka tā būs, jo…. “Vai tad šī ir problēma, kuras dēļ kāds ies ar dakšām uz Saeimu?”, domā valdošie politiķi. Līdz oktobrim jau tie ziemas rēķini būs piemirsušies, turklāt – vispārējs atbalsts PVN samazināšanas izskatā “uzsūksies” tautas atmiņā, bet individuāli pasniegts klēpītis malkas – atmiņā paliks. Tāpēc labāk tiks dalīti simboliski “malkas klēpīši” konkrētām vēlētāju grupām, nevis problēma risināta, tā teikt, “saknē”.
Te arī jums ir līdzība starp apkures rēķiniem un nodokļiem…. Taču, kamēr vēlētāji nesavelk sakarību starp sava maka biezumu un valdošo politiku, tikmēr valdošie politiķi var mierīgi dusēt un gandarīti vērot, kā tauta uztraucas par Epšteina failiem un Nobela Miera prēmiju Trampam, jo par to jau katram politiķim būs ko teikt. Atšķirībā no saimnieciskiem risinājumiem, ko piedāvāt, lai nedzītu pieaugošās dārdzības izmisumā lielāko daļu sabiedrības.
Pie vienlīdz bargas ziemas Rīgā par apkuri maksā vairāk kā Viļņā un Tallinā. Apnicīgais salīdzinājums ar kaimiņiem ir diemžēl efektīvākais veids kā parādīt – nē, te nav viss kārtībā. Un politiķiem nevis ar “malkas klēpīšiem” jāskraida, bet jāpiedāvā valstiski risinājumi. Šī nav pēdējā bargā ziema.