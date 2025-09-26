FOTO. Ar vairākiem līgumiem un investīciju projektiem noslēgusies Latvijas vēsturē lielākā tirdzniecības misija 0
Aizvadīta līdz šim lielākā Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misija uz Vāciju, kurā noslēgti vairāki sadarbības līgumi un panāktas vienošanās par eksporta attīstību. No 23. līdz 26. septembrim Hamburgu un Rostoku Ministru prezidentes Evikas Siliņas un Ekonomikas ministra Viktora Valaiņa vadībā apmeklēja biznesa delegācija, kuras sastāvā bija vairāk nekā 180 uzņēmēju, zinātnieku un organizāciju pārstāvju.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis: “Hamburgā un Rostokā stiprinājām sadarbību ar Vācijas reģioniem un uzņēmumiem. Esam noslēguši trīs sadarbības līgumus, tostarp ar Rheinmetal, kurš apņēmies investēt Latvijā vairāk nekā 200 miljonus eiro, bet eksporta potenciāls šim projektam pārsniedz 3 miljardus eiro desmit gadu periodā.
Delegācijai bija vairāk nekā 400 biznesa tikšanās. Tiekoties ar Vācijas amatpersonām un uzņēmumiem pieskarāmies tādām tēmām kā biomedicīna, enerģētika, IKT, un redzam, ka projekti jau nes augļus: airBaltic-Airbus risinājumi, ostu digitalizācija, uzņēmuma q.beyond kiberdrošības centra izveide, Aerones un Nordic Homes attīstības plāni Vācijā”.
Sadarbības stiprināšana septiņos tematiskajos virzienos
Tirdzniecības misijas laikā tika nostiprināta sadarbība ar Vācijas partneriem vairākās stratēģiski nozīmīgās jomās – no aizsardzības un enerģētikas līdz digitalizācijai, finanšu tehnoloģijām un loģistikai.
“Latvijas priekšrocība ir spēja rīkoties ātri un pieņemt lēmumus, kas ir orientēti uz rezultātu. To īpaši uzsvēra arī Rheinmetall izpilddirektors Armīns Papergers, novērtējot mūsu valsts pārvaldes efektivitāti un atvērtību sadarbībai. Šī misija apliecina, ka Latvija var būt uzticams partneris lielajiem industrijas spēlētājiem, un kopējais investīciju projektu potenciāls sasniedz 1,2 miljardus eiro.
Vēl svarīgāk – mūsu uzņēmēji ne tikai prezentēja savus risinājumus, bet jau panāca vienošanās par konkrētu sadarbību enerģētikas, digitalizācijas un aizsardzības industrijas jomās. Tas ir apliecinājums tam, ka Latvija spēj konkurēt starptautiskā mērogā ar inovācijām, drosmīgām idejām un gatavību īstenot tās praksē,” uzsvēra Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktore Ieva Jāgere.
No zinātnes līdz ilgtspējīgai būvniecībai
Vizīte sākās Hamburgā ar nozīmīgu notikumu akadēmiskajā jomā. Rīgas Tehniskā universitāte un HafenCity Universitāte parakstīja sadarbības līgumu par kopīgiem projektiem ilgtspējīgas pilsētvides un digitalizācijas jomā. Tāpat vairāki Latvijas būvniecības uzņēmumi uzsāka sarunas par projektu īstenošanu Vācijā, tostarp Nordic Homes, kurš Hamburgā būvēs birojus un mājokļus 10 000 m2 platībā.
Enerģētika, inovācijas un digitālā transformācija
Vizītes ietvaros Rostokā notika Latvijas–Vācijas Biznesa diena, kurā piedalījās vairāk nekā 250 dalībnieku. Diskusijās tika izcelti Latvijas uzņēmumu projekti enerģētikā, tostarp “Laflora Energy” sadarbība ar Rostokas “Nordex Energy” par jaunākās paaudzes vēja turbīnām, kas stiprinās Latvijas zaļās enerģijas ražošanas jaudu Latvijā.
Tāpat tika akcentēti projekti ūdeņraža ekonomikas un digitalizācijas jomās, kā arī dronu un mākslīgā intelekta tehnoloģiju pielietojums.
Latvijas licencētās investīciju platformas ir līderes ES.
Finanšu tehnoloģiju nozare, kura par inovācijām apbalvota arī Vācijā, tirdzniecības misijā tika pārstāvēta ar 13 uzņēmumiem. Nozare Vāciju uzskata par vienu no saviem galvenajiem tirgiem.
“Šobrīd esam līderi Eiropā ar augstāko licencēto platformu koncentrācija ES, apkalpojot 24% no ES licencēto investīciju platformu piesaistītā portfeļa. Arī Eiropā pazīstamā un Vācijā par maksājumu inovācijām godalgotā Latvijas maksājumu nozare sevi spilgti pieteica ne tikai ar jaunām sadarbībām, bet pat pārsteidza Hamburgas inovāciju centru, apliecinot, ka Latvijā radītajiem risinājumiem ir milzīgs potenciāls Vācijā.
Mēs strādājam galvenokārt eksporta tirgos, tādēļ šādas vizītes ar valsts augstāko amatpersonu dalību mums dod labu atspērienu. Ir milzīgs prieks redzēt, ka pat savā starpā konkurējoši uzņēmumi apvieno spēkus mārketinga jomā, lai efektīvāk iekarotu ārvalstu tirgus, kā arī to, ka par mūsu radītājiem risinājumiem ārvalstīs ir interese. Šīs vizītes laikā gūtās iestrādes noteikti nesīs rezultātu,” tā FinTech Latvija asociācijas vadītāja Tīna Lūse.
Nākotnes potenciāls
Tirdzniecības misija Hamburgā un Rostokā ir tikai sākums plašākai sadarbībai. Jau oktobrī Hamburgas reģions būs partneris Techritory forumā Rīgā, kur uzmanības centrā būs mākslīgais intelekts, kiberdrošība un infrastruktūras digitalizācija. Vēl šogad plānots panākt gala vienošanos ar Rheinmetal par projekta detaļām kā arī lēmumus par citu investīciju projektu īstenošanu Latvijā ar Vācijas kapitālu.
“Vācija Latvijai ir ļoti nozīmīgs tirgus un daudz eksportētāji te sasnieguši labus rezultātus. Esmu gandarīta par IKT, būvniecības, enerģētikas un citu nozaru uzņēmumiem, kuri jau aktīvi strādā Vācijā, bet šī tirdzniecības misija iezīmēja jaunas iespējas.
Vācijā ir pieprasījums pēc mūsdienīgiem digitālajiem risinājumiem, dronu tehnoloģijām un inovatīviem piedāvājumiem būvniecībā. Tās ir nozares, kurās esam spēcīgi, tādēļ mērķis kāpināt Latvijas eksportu uz Vāciju par 10% ir ļoti reālistisks,” tā Latvijas eksportētāju asociācijas “The Red Jackets” izpilddirektore Līva Stūrmane.
Latvijas delegācijā iekļautie uzņēmumi un organizācijas
ALL-TECH; AM Enerģija; Abillio; AdvanGrid; AppXite; Baltijas Fotonika; Bdetect; Biosan; Bonusukarte.lv; C2; CIS Liepāja; CMB Mājokļu Fabrika; Cellbox Labs; Citrus Solutions; Cēsu novada pašvaldība; Datakom; Debitum Investments; Double Helix Technologies; Ecengo; Edge Autonomy; Engycell; Fintech Latvija asociācija; Flora; Rīgas brīvostas pārvalde; LVR Flote, Zaļo tehnoloģiju klasteris; Ignitis Renewables Latvia; IT Klasteris Latvija; Laflora Enerģija; Latvenergo; Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera; LMT; MilTech Latvija; Rettenmeier Baltic Timber; Rīgas Tehniskā universitāte; Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte Latvijas Biotehnoloģiju universitāte Schwenk Latvija; Tet; Tilde; Vizulo Solutions, kā arī vēl virkne citu uzņēmumu un organizāciju, kas pārstāv biotehnoloģijas, ilgtspējīgo enerģētiku, informācijas un finanšu tehnoloģijas, loģistiku, būvniecību un aizsardzības industriju.