Rīgā Eiropas zināšanu ietilpīgo tehnoloģiju līderi diskutē par inovāciju un investīciju iespējām 0
Šodien, 3. septembrī, Rīgā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā, aizvadīts Eiropas Inovāciju padomes (EIC) Scaling Club Ambīciju forums, kas pulcēja Eiropas jauno tehnoloģiju līderus, uzņēmumus un investorus.
Atklājot forumu, ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzsvēra, ka uzņēmējiem Ekonomikas ministrijas piedāvātajās programmās šobrīd pieejami 250 miljoni eiro. Lielākās priekšrocības šo līdzekļu piesaistē ir tiem uzņēmumiem, kas iegulda pētniecībā un attīstībā, kā arī strādā ar inovatīviem produktiem vai pakalpojumiem.
Latvijas jaunuzņēmumu vide šobrīd ir ļoti pievilcīga, piedāvājot plašas iespējas investoriem, īpaši zināšanu ietilpīgās nozarēs, piemēram, biotehnoloģijās, viedajā enerģētikā un aizsardzības industrijā.
Foruma mērķis bija stiprināt Eiropas inovāciju ekosistēmu, paātrināt strauji augošu uzņēmumu izaugsmi un veidot starptautiskas sadarbības platformas, kas veicina Eiropas konkurētspēju globālā līmenī. Diskusijās starp uzņēmumiem, lēmumu pieņēmējiem un zinātnes organizāciju pārstāvjiem tika meklēti risinājumi, kā uzlabot Eiropas zināšanu ietilpīgo uzņēmumu konkurētspēju pasaules tirgos.
Eiropas Inovāciju padomes direktora pienākumu izpildītājs Stefans Ouaki (Stephan Ouaki) uzsvēra, ka Eiropai būtiski jāpalielina sava globālā ietekme, tādēļ Eiropas Komisija rosinās nākamajā Eiropas Savienības budžeta plānošanas periodā no 2028. gada kāpināt ieguldījumus inovāciju attīstībā no 10 līdz 35 miljardiem eiro.
Tika akcentēts arī birokrātijas mazināšanas jautājums Eiropas līmenī, jo šobrīd vairāku nozaru uzņēmumiem ieiet ASV vai Āzijas tirgos ar jauniem produktiem ir ātrāk nekā Eiropas uzņēmumiem savā mājas tirgū. Tādēļ viens no jautājumiem, pie kā apņēmusies strādāt Eiropas Inovāciju padome, ir regulējuma vienkāršošana.
“Latvija piedāvā unikālu vidi tehnoloģiju uzņēmumiem – no pasaules līmeņa talantiem un moderniem testēšanas poligoniem līdz drosmīgām investīcijām un Eiropas mēroga sadarbības projektiem. Mēs vēlamies, lai uzņēmēji šeit ne tikai prezentētu idejas, bet arī tās attīstītu un mērogotu globālā līmenī,” norādīja LIAA direktore Ieva Jāgere.
Ambīciju forumā piedalījās ap 300 dalībnieku, tostarp 120 atlasītie EIC Scaling Club uzņēmumi no 26 valstīm, kuri līdz šim spējuši piesaistīt vairāk nekā 4,4 miljardus eiro investīcijās.
Starp kluba biedriem ir arī divi
Latvijas uzņēmumi:
Aerones
– 2025. gadā piesaistīja 62 miljonus ASV dolāru robotizētu vēja turbīnu apkopju risinājumu attīstībai, kas jau ļāvuši samazināt CO₂ emisijas par 165 000 tonnu un palielināt tīras enerģijas ieguvi par 400 000 MWh;
Naco Technologies
– šogad piesaistīja 2,5 miljonus eiro investīcijās un 2,3 miljonu eiro grantu no EIC, lai attīstītu pasaulē vadošos nano-pārklājumus zaļā ūdeņraža industrijai.
Klubu finansē Eiropas Komisija, un tā partneri ir Tech Tour, Bpifrance (EuroQuity), Hello Tomorrow, Tech.eu, EurA un IESE Business School.
“Rīga ir Ziemeļeiropas zināšanu ietilpīgo (deep-tech) inovāciju platforma, dinamiska vide, kur top nākotnes tehnoloģijas. Tā ir mājvieta tādiem nozares celmlaužiem kā Aerones, Naco Technologies un Alternative Plants. Pilsētas dzinējspēks ir nemitīgs inženieru, biotehnologu un IKT ekspertu pieplūdums no vadošajām zinātnes universitātēm. Rīgas inovāciju ekosistēmu stiprina augsti specializēti pētniecības institūti, kas aptver visu — no organiskās sintēzes līdz elektronikai un biotehnoloģijām. Pateicoties izcilai piekļuvei Baltijas, Ziemeļvalstu un Centrāleiropas tirgiem, Rīga sniedz jaunajiem uzņēmumiem visu nepieciešamo: talantus, infrastruktūru un stratēģiskās partnerības, kas palīdz drosmīgām idejām pārtapt globālos panākumos,” pēc tikšanās ar Ambīciju foruma dalībniekiem atzina Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs.
Foruma diskusijās tika apspriestas tēmas par investīciju piesaisti, inovāciju ekosistēmas stiprināšanu, mākslīgā intelekta un zaļās enerģijas risinājumu ieviešanu. Dalībnieki vienojās, ka Baltijas reģions, tostarp Latvija, nostiprinās kā arvien nozīmīgāks spēlētājs Eiropas tehnoloģiju kartē. Ambīciju forums Rīgā iezīmēja Latviju kā nozīmīgu tikšanās vietu Eiropas inovāciju līderiem, un jau rīt, 4. septembrī, to papildinās Eiropas ūdeņraža ieleju investīciju forums, kas fokusēsies uz zaļā ūdeņraža ekosistēmas un partnerību attīstību.
Atbalsts foruma norisei Rīgā tiek nodrošināts no ERAF projekta “Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai” līdzekļiem.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
LIAA veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. Aģentūra darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionē Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.