Tiesībsardze atklāj patiesību: “Jūs nevarat iedomāties, cik daudz ir problēmu Latvijas iedzīvotājiem, bērniem, ģimenēm!” 0
Karina Palkova, jaunā tiesībsardze, stājās amatā 18. septembrī. Palkova toreiz uzsvēra, ka Tiesībsargam ir jāstrādā tik efektīvi, lai gan valsts pārvalde, gan sabiedrība uzticētos iestādei. Runājot par savām darba prioritātēm, viņa izcēla nacionālās drošības un valodas jautājumus, cilvēktiesības digitālajā vidē, bērnu un pacientu tiesības, kā arī vardarbības ģimenē upuru aizsardzību.
Visa cita jau paveiktā starpā TV24 raidījumā “Kārtības rullis” Palkova atklāja, ka birojā ir izrunājusies ar katru vadītāju un katru darbinieku, un uzsvēra, ka intrigas viņai nepatīk:
“Jūs nevarat iedomāties, cik daudz ir problēmu Latvijas iedzīvotājiem, bērniem, ģimenēm. Mēs redzam, cik daudz ir iesniegumu. Milzīgs darba apjoms darāms. Ja cilvēkam ir tik iespējas un laiks pīt intrigas, droši vien tad jāmeklē cits darbs,” brīdina tiesībsardze.
“Ja ko dzirdēšu, tad paskatīšos, vai noslodze ir pietiekami laba. Tagad izrunājām, strādājam, viens otru mēģinām iepazīt. Mums ir spēcīgi juristi, mums ir spēcīgi nodaļu vadītāji, un tas tiešām priecē. Tas tiešām ir labi!”
“Man ir skaidra valoda. Mēs vienojamies par spēles noteikumiem. Ja gribat strādāt manā komandā – strādājam, bet ir nosacījumi. Ja negribam strādāt, nevaram sastrādāties, laikus pabrīdinām, lai mēs varam uzlabot šo kolektīvu. Citādi man ir grūti.
man ir kur veltīt savu enerģiju,” savu netoleranci pret šo rakstura īpašību skaidro Palkova.