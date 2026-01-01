Tas nepārprotami ir sarkanais karogs! Ar kādām sūdzībām obligāti ir jāvēršas pie pneimonologa? 0

TV24 raidījumā “Ārsts atbild” Diāna Ērgle, Skrides Sirds klīnikas pneimonoloģe, uzskaitīja tos sarkanos karodziņus, kuri norāda – steidzami jāvēršas pie pneimonologa.

Diāna Ērgle uzsvēra vairākus būtiskus simptomus, kurus nekādā gadījumā nevajadzētu ignorēt. Tie var liecināt par nopietnām plaušu saslimšanām, un šādās situācijās nepieciešama pneimonologa konsultācija pēc iespējas ātrāk.

Pirmais signāls ir ieildzis klepus. Ja klepus ilgst ilgāk nekā trīs mēnešus, tas jau tiek uzskatīts par hronisku un noteikti jānoskaidro tā iemesls.

Asins atklepošana, pat ļoti nelielā daudzumā, arī vienmēr ir sarkanā karodziņa simptoms. Obligāti jāveic izmeklējumi.

Pneimonoloģe uzsver, ka smēķēšana pati par sevi arī ir būtisks riska faktors. “Mēs tiešām par smēķēšanu nebārsim, bet palīdzēsim no šī nelāgā ieraduma atbrīvoties un arī izvērtēt, cik liels posts plaušām nodarīts, un kā mēs varam to visu lietu vērst uz labu,” sacīja Ērgle.

Tāpat, ja novērots progresējošs elpas trūkums, jāvēršas pie speciālistiem.

Kā vēl vienu ļoti nopietnu sarkanā karoga simptomu, kas liecina – obligāti jāveic izmeklējumi, pneimonoloģe min svara zudumu. Pirmais solis ir ģimenes ārsta apmeklējums, kurš izvērtē simptomus kopumā, jo problēma var slēpties arī kaut kur citur, ne tikai plaušu veselībā.

Pilns raidījuma ieraksts!

