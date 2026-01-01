Gribi palikt dzīvs? Ārsts atklāj, kā rīkoties, ja pašam vai kādam citam pēkšņi kļuvis slikti ar sirdi 0
Ainārs Rudzītis, RSU profesors, kardiologs, Skrides Sirds klīnikas galvenais ārsts, TV24 raidījumā “Ārsts atbild” brīdina, ka pēkšņas sirds sāpes, elpas trūkums, auksti sviedri un baiļu sajūta var liecināt par sirdslēkmi. Kā šādā situācijā rīkoties?
Kā rīkoties, ja pie svētku galda pašam vai kādam citam pēkšņi kļūst slikti ar sirdi?
Tas var notikt jebkur, kur ir cilvēki, kur kaut kas notiek – stacijā, lidostā, uz ielas. Neatkarīgi no atrašanās vietas, ja cilvēkam rodas pēkšņas, spiedošas, žņaudzošas, izplūdušas sāpes, ja sākas elpas trūkums un tek auksti sviedri un sākas baiļu sajūta, tas liecina par sirdslēkmi. Tādā gadījumā ir nekavējoties jāsauc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, zvanot uz 113.
“Nevajag kaunēties, nevajag kautrēties. Ja cilvēks šaubās, tad dispičers, kurš saņem zvanu, novērtē situāciju. Varbūt ieteiks doties pie ģimenes ārsta vai arī tomēr būs jānosūta brigāde un pacients jāizmeklē, jāstacionē,” skaidro kardiologs.
Viņš stāsta, ka cilvēki nereti domā: Ko es saukšu ātro palīdzību? Varbūt es pacietīšos, varbūt man pāries. Varbūt man vēders sāp, varbūt esmu saaukstējies, varbūt no rīta izsaukšu. Rudzītis atklāj, ka pēc dažām dienām tad cilvēku atved ar infarktu.
Viņš uzsver – ja ir aizdomas, ka ar sirdi notiek kas akūts, noteikti ir jāsauc neatliekamā palīdzība.