Vienkārša, bet neaizmirstama – vecmāmiņas kāpostu zupa, ko visi lūdz pagatavot vēl un vēl 0
Kad aiz loga kļūst vēsāks un dienas kļūst īsākas, gribas ko siltu un sātīgu, kas sasilda gan vēderu, gan garastāvokli. Tieši tāda ir šī skābētu kāpostu zupa. Izmēģini un pārliecinies pats!
Sastāvdaļas:
skābēti kāposti – 450 g;
sīpols – 1 gab.;
kartupeļi – 300 g;
konservētas pupiņas – 1 bundža;
desa – 300 g
dilles un pētersīļi;
ķiploki – 5 daiviņas;
milti – 1 ēdamkarote;
tomātu pasta – 70 g;
eļļa – 70 ml;
laurulapas – 3 gab.;
melnie piparu graudi – 5 gab.;
kūpināta paprika – ½ tējkarotes;
saldā paprika – ½ tējkarotes;
sāls – pēc garšas;
paprikas maisījums – šķipsniņa.
Pagatavošana:
- Katlā uzkarsējiet eļļu un apcepiet smalki sagrieztu sīpolu, līdz tas kļūst zeltaini mīksts.
- Pievienojiet ēdamkaroti miltu – tas piešķirs zupai biezumu un bagātīgāku garšu. Samaisiet un apcepiet vēl minūti.
- Pievienojiet skābētus kāpostus un sautējiet apmēram 5 minūtes, laiku pa laikam apmaisot.
- Pielejiet tik daudz ūdens, lai kāposti būtu pārklāti, uzlieciet vāku un vāriet uz mazas uguns 15 minūtes.
- Tikmēr sagrieziet desiņas šķēlītēs un apcepiet sausā pannā 4 – 5 minūtes, līdz tās ir zeltaini brūnas.
- Kartupeļus nomizojiet un sagrieziet mazos kubiciņos, lai tie ātrāk izvārītos.
- Kāpostiem pievienojiet tomātu pastu, laurulapas, piparu graudus, kūpināto un saldo papriku, kā arī vienu sasmalcinātu ķiploka daiviņu. Samaisiet un vāriet vēl 10 minūtes.
- Pielejiet apmēram litru ūdens, pievienojiet kartupeļus un vāriet 7 – 10 minūtes, līdz tie ir gandrīz gatavi.
- Pievienojiet apceptās desiņas un pupiņas, samaisiet un vāriet vēl 5 minūtes.
- Sasmalciniet atlikušos ķiplokus un sajauciet kopā ar dillēm un pētersīļiem, pievienojiet šķipsniņu sāls.
- Iegūto masu pievienojiet zupai, viegli samaisiet, nogaršojiet un, ja nepieciešams, pievienojiet vēl sāli vai piparus.
Lai labi garšo!