Kaspars Markševics atklāj iemeslu, kāpēc pēdējā laikā agresija bērnu vidū ir būtiski paaugstinājusies – nevienam vecākam ko tādu negribas dzirdēt
TV24 raidījumā “Preses klubs” Latvijas Bērnu atbalsta fonda vadītājs, Latvijas Radio 2 ētera balss, dziedātājs Kaspars Markševics norādīja uz satraucošu tendenci, uzsverot, ka bērnu agresija skolās un bērnudārzos kļuvusi par ikdienas problēmu. Viņaprāt, šī agresija nav nejauša, bet gan sekas tam, kā dzīvo vecāki un kādā spriedzē ir nonākusi Latvijas sabiedrība.
Viņš uzsver, ka lielākā daļa vecāku šobrīd ir spiesti koncentrēties uz darbu vairāk nekā uz bērna vajadzībām. Darbā tiek pavadītas garas stundas, un atgriežoties mājās, vecāki jūtas noguruši, izsmelti un nespēj vairs tik lielu uzmanību veltīt bērna emocionālajām vajadzībām.
“Ikdienā, strādājot sociālajā vidē ar dažādām ģimenēm, man ir pārliecība, ka šī bērnu agresija, kura šobrīd Latvijā ir ļoti augstā mērā – skolās, bērnudārzos – ir tieši tāpēc, ka vecāki ir izmisumā un darbā. Viņiem nav laika saviem bērniem,” sacīja Markševics.
Ekonomiskā spiedze un dzīvošana no algas līdz algai lēnām, bet pamatīgi grauj ģimeņu stabilitāti. Vecākiem, kuri paši nespēj justies droši un pārliecināti par finansiālo stāvokli, kļūst aizvien grūtāk bērniem veltīt tik daudz laika, cik viņiem patiesībā tas būtu nepieciešams.
“Tas pierāda to, ka mēs mēģinām izdzīvot, mums nav laika pavadīt kvalitatīvu laiku ar saviem bērniem. Tas noved pie tās ekonomikas, ko mēs redzam, ka mums nav lādzīgs atalgojums, mēs dzīvoja, no algas līdz algai, maksājumi ir gana lieli,” skaidroja Markševics.
Markševics arī uzsvēra to, ka dažādu cilvēku sociālo grupu realitātes Latvijā ievērojami atšķiras. Daļa cilvēku dzīvo relatīvi labi un neredz kopējo problēmu bildi: “Mēs katrs dzīvojam kaut kādā burbulī, manā burbulī un draugu lokā, mēs dzīvojam ļoti feini, labu vidusmēru.”
Tomēr, kā viņš stāsta, braucot uz koncertiem ārpus Rīgas un runājot ar cilvēkiem reģionos, atklājas pavisam cita aina. Tur daudziem nav iespējas pat atļauties apmeklēt kultūras pasākumus.