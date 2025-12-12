Foto: Scanpix/Reuters/LETA

Vārti uz Eiropu: Polijas robežsargi zem robežas ar Baltkrieviju atklāj slepenu tuneli 0

LETA
18:22, 12. decembris 2025
Polijas robežsargi atklājuši tuneli zem žoga uz robežas ar Baltkrieviju un aizturējuši vairāk nekā 130 nelegālos imigrantus.

Aizturēti arī divi cilvēku kontrabandisti – 69 gadus vecs Polijas pilsonis un 49 gadus vecs Lietuvas pilsonis.

Vairums aizturēto migrantu ir Afganistānas un Pakistānas pilsoņi, bet ir arī cilvēki no Indijas, Bangladešas, Nepālas un citām valstīm.

Pusotru metru augstais un vairākus desmitus metru garais tunelis stiepās no meža Baltkrievijas robežas pusē līdz Polijas teritorijai. Tuneļa izeja atradās Polijā aptuveni desmit metrus no robežas žoga.

Robežsargi paziņoja, ka tunelis tika atrasts, izmantojot elektroniskās atklāšanas iekārtas.

Izmeklētāji konstatēja, ka tuneli jau izmantojuši vismaz 180 cilvēki, lai iekļūtu Polijā un līdz ar to arī Eiropas Savienībā (ES).

Saskaņā ar Polijas Robežsardzes datiem šogad ir atklāti vēl trīs citi tuneļi zem Polijas un Baltkrievijas robežas.

