VIDEO. "Cilvēka prātam ko tādu nevajadzētu nekad mūžā izjust!" Artemis II apkalpe atklāj ko briesmīgu no misijā izjustā
Ir skati, kas uz visiem laikiem izmaina cilvēka uztveri, un Artemis II misijas apkalpe tikko piedzīvojusi tieši tādu. Brīdī, kad NASA kosmosa kuģis Orion aizlidoja aiz Mēness tālās puses, četri astronauti kļuva par lieciniekiem tam, kā viņu mājas – Zeme – lēnām “noriet” aiz Mēness nelīdzenās malas.
Šis “Zemes riets” (Earthset) ir kļuvis par 2026. gada iespaidīgāko kosmosa fotoattēlu, taču emocionālais fons, ko tas atstāja uz komandu, ir vēl dziļāks, par to plašāk rakstīts vietnē livescience.com.
Attēls tika uzņemts 6550 kilometru augstumā virs Mēness virsmas, tieši pirms kuģis pazuda aiz Mēness diska,
pārtraucot sakarus ar lidojuma vadības centru Hjūstonā uz 31 minūti. Priekšplānā redzama skarba, krāteriem klāta Mēness ainava, bet fonā – trausls, pusloka formā izgaismots Zemes disks, kurā vēl saskatāma Austrālija un Okeānija, pirms viss pārējais pazūd tumsā.
Pēdējo reizi cilvēka acs šādu skatu klātienē vēroja 1972. gadā misijas Apollo 17 laikā. Artemis II ir pirmā misija vairāk nekā pusgadsimta laikā, kas nogādājusi cilvēkus tik tālu dziļajā kosmosā.
“Man svīst plaukstas, par to domājot”
Misijas komandieris savās pirmajās atziņās pēc atgriešanās bija neierasti atklāts. “Man joprojām skrien skudriņas un svīst plaukstas, tikai par to iedomājoties,” viņš atzina preses konferencē. “Ir neaptverami vērot, kā tava dzimtā planēta pazūd aiz Mēness.
Eksperts norāda, ka šis brīdis radīja milzīgu kognitīvo slodzi. Komandieris pat izteicās: “Cilvēka prātam nevajadzētu iet cauri kam tādam, kam mēs izgājām cauri. Tas ir kaut kas tāds, ko smadzenēm ir grūti apstrādāt, bet vienlaikus tā ir milzīga dāvana.”
Kļavu sīrupa cepumi un klusuma brīdis
Pat pieredzējušiem profesionāļiem, kuru ikdiena ir zinātne un tehniskie procesi, bija nepieciešams brīdis, lai apstātos.
Viņi kopīgi baudīja kanādiešu astronauta paņemtos kļavu sīrupa cepumus un vienkārši klusumā reflektēja par to, kur viņi atrodas. Tikai pēc šīm dažām minūtēm viņi spēja atgriezties pie darba.
Šis attēls neizbēgami tiek salīdzināts ar leģendāro 1968. gada Apollo 8 “Zemes lēkta” (Earthrise) fotoattēlu. Toreizējais attēls kļuva par simbolu mūsdienu vides aizsardzības kustībai,
Artemis II misija nav tikai tehnisks solis ceļā uz nolaišanos uz Mēness virsmas. Eksperts uzsver, ka šis “Zemes riets” simbolizē jaunas ēras sākumu, kurā cilvēce vairs nav piesaistīta tikai zemajai Zemes orbītai.
Lai gan apkalpe vēlāk uzņēma arī klasisko “Zemes lēkta” fotoattēlu, tieši planētas pazušana aiz Mēness malas atstāja vissmagāko nospiedumu. Tas atgādina, cik patiesībā mazi mēs esam pret Visuma mērogiem, un cik dārga ir tā mazā, zilganā lode, kas uz brīdi pazuda četru drosmīgu cilvēku skatienam.