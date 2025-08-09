#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Festivāla “Positivus” otrā diena Lucavsalā, Rīgā, 16.07.2023.
Foto: Paula Čurkste/LETA

“Pagaidām ļoti jēls pasākums!” Sabiedrība diskutē par “Positivus” festivālu, pašmāju māksliniekiem nobrūk skaņas sistēma 0

LA.LV
20:00, 9. augusts 2025
Stāsti Izpēte

Festivāls “Positivus” sabiedrībā izraisa dažādas emocijas – kādam tas šķiet lieliski izdevies, bet citi to nopeļ organizatorisku iemeslu dēļ.

Lasīt citas ziņas

Nelāga situācija radusies arī populārajai pašmāju grupai “Carnival Youth” un reperim Fiņķim. Prezentējot jaunu kopdziesmu uz vienu no festivāla skatuvēm, nav strādājuši mikrofoni. Video redzams, kā gan grupas dalībnieki, gan Fiņķis kustina muti – dzied, bet dzirdams ir tikai pavadījums.

Ko par festivālu saka platformas “X” lietotāji?

Tēmas
