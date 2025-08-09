“Pagaidām ļoti jēls pasākums!” Sabiedrība diskutē par “Positivus” festivālu, pašmāju māksliniekiem nobrūk skaņas sistēma 0
Festivāls “Positivus” sabiedrībā izraisa dažādas emocijas – kādam tas šķiet lieliski izdevies, bet citi to nopeļ organizatorisku iemeslu dēļ.
Nelāga situācija radusies arī populārajai pašmāju grupai “Carnival Youth” un reperim Fiņķim. Prezentējot jaunu kopdziesmu uz vienu no festivāla skatuvēm, nav strādājuši mikrofoni. Video redzams, kā gan grupas dalībnieki, gan Fiņķis kustina muti – dzied, bet dzirdams ir tikai pavadījums.
🫢 Carnevāļi prezentē jauno dziesmu ar Fiņķi @positivus ! Bet tehniskais aizgāja pa pieskari! 😅 pic.twitter.com/l4QZ38FcOK
— Rihards Gromuls (@Gromuls) August 9, 2025
Ko par festivālu saka platformas “X” lietotāji?
Man patīk tik viens mākalinieks šogad no visa tā line up un tas ir Elderbrook. Esmu redzejis pāris reizes viņa live šovus bet cik saprotu tad positivus bija “budžeta” Dj sets. Par to 50 eiro nope Paldies.
— Chris Cavars (@chriscavars) August 8, 2025
Viena lieta kad cilvēks bez jebkāda talanta piedalās talantu šovā.. pavisam cita, ja tiek aicināts uz skatuves festivālā. Šķiet Positivus ir sasniedzis jaunu zemāko līmeni.
— Beachbum (@beachbum__16) August 8, 2025
Tāpēc, ka @positivus festivāls beidzās līdz ar Underworld "Born Slippy" 2019. gadā Salacgrīvā.
Tas, kas ir tagad, tie ir random koncerti Rīgā, kam pielikts šis nosaukums.
— P1979 (@P1979_) August 9, 2025
Nejauši ieraudzīju Positivus šodienas lineup. Kas tas vispār ira? Kāds par to maksā?
— Ar saviem putniem (@arsaviemputniem) August 8, 2025
Kādreiz braukt uz pozitīvus tas bija kā piedzīvojumus kad tas notika Salacgrīvā . Kā pārvācas uz Rīgu neredzu jēgu tur iet . Ļoti žēl .
— Marcis Zanders (@ZandersMarcis) August 9, 2025
otrajā dienā ielikt vienu no lielākajiem reperiem Latvijā ČETROS pa dienu ir krimināli#positivus pic.twitter.com/D5YkOVJFLm
— Edvards 🇱🇻 (@EdvardsStruza) August 9, 2025
mans viedoklis – ja būtu Positivus labi mākslinieki, sūdzības par vietas maiņu būtu mazākas
— Homo saPIENS (@cactus_is_love) August 9, 2025