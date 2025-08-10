#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ilustratīvs foto. Festivāls &#8220;Positivus 2025&#8221; Lucavsalā.
Ilustratīvs foto. Festivāls “Positivus 2025” Lucavsalā.
Foto: Edijs Pālens/LETA

“Mani pasūtīja…” “Positivus” apmeklētāja dalās nepatīkamā situācijā, ko viņai pret savu gribu nācies piedzīvot 0

LA.LV
12:50, 10. augusts 2025
Stāsti Pieredze

Fetsivāls “Positivus”, kas Rīgā, Lucavsalā, norisinājās no 8. līdz 9. augustam, ne visiem paliks atmiņā tikai ar koncertiem un svētku atmosfēru. Kāda apmeklētāja platformā “Threads” dalījusies ar nepatīkamu pieredzi, kas viņai sagādājusi diskomfortu un raisījusi diskusijas par uzvedību publiskos pasākumos.

Viņa raksta: “Vakardien “Positivus” koncertu laikā šķita, ka katrs otrais apmeklētājs veipo. No vienas puses, žēl to acīmredzami atkarīgo cilvēku, bet, no otras puses, žēl arī sevis, ka man pret savu gribu ir jāieelpo tas viss.

Veipot publiskās vietās nedrīkst, un tas ir jāpārtrauc, ja kāds to aizrāda.

Es aizrādīju, mani pasūtīja un teica, ka es pati varu paiet kaut kur citur. Bet nu reāli – tad man būtu jāpaiet uz mājām, jo tiešām veipoja bez maz vai puse apmeklētāju.”

Pie ieraksta izveidojusies plaša diskusija, kas liek noprast, ka ar līdzīgām situācijām saskārusies lielākā daļa dažādu koncertu apmeklētāju.

Kāds uzsvēra, ka ēdināšanas zona nav smēķētava, tomēr divas dāmas tur nekaunīgi aizdedzinājušas cigaretes un ignorējušas aizrādījumus. Cits piebilda, ka šis ir viens no iemesliem, kāpēc vairs negribas apmeklēt vasaras koncertus.

Tika norādīts, ka veipošana publiskās vietās teorētiski ir aizliegta, tāpat kā cigarešu smēķēšana, tomēr cilvēki to masveidā ignorē. Vairāki komentētāji uzsvēra, ka šāda rīcība ir jāaizliedz un par to jāliek sodi, jo nekur nevar izvairīties no dūmiem. Citi piebilda, ka cerēt uz cieņpilnu attieksmi šādos pasākumos ir naivi – reālistiski jāpieņem, ka daļa publikas ignorēs noteikumus.

Kāds dalījās pieredzē, ka pūļa vidū cilvēki speciāli pūtuši dūmus citu sejās, aizdedzinājuši cigaretes, pozējuši ar tām fotogrāfijās un lēkājuši ar degošām cigaretēm rokās, neraugoties uz aizrādījumiem.

Daži minēja līdzīgas pieredzes citos pasākumos, tostarp slēgtās telpās, kur, neskatoties uz stingriem aizliegumiem, cilvēki tomēr veipo un organizatori nespēj to izkontrolēt.

Izskanēja arī aicinājums vākt parakstus, lai veipošanu sabiedriskās vietās pilnībā aizliegtu, kā arī viedoklis, ka daudzi veipotāji kļūdaini uzskata, ka tā nav smēķēšana.

Citi dalījās savās “vasaras sezonas lielajās sāpēs”, uzsverot, ka veipu aromāti nemaz nav patīkami un traucē elpot, bet cilvēki uz aizrādījumiem nereaģē.

Tēmas
