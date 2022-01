Foto: Shutterstock

Izmaiņas veselības aprūpē no 1. janvāra: kuri cilvēki tagad ir atbrīvoti no pacienta līdzmaksājuma?







Regīna Olševska, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

No 2022. gada 1. janvāra iedzīvotājiem ar II grupas invaliditāti vairs nav jāmaksā pacienta līdzmaksājums par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, apmeklējot ģimenes ārstu un speciālistus, gan veicot diagnostiskos izmeklējumus un operācijas. Līdz šim no šāda līdzmaksājuma jau bija atbrīvoti pacienti ar I grupas invaliditāti.

Grozījumi ļaus ietaupīt

“Pacienta līdzmaksājumu pacients veic, lai saņemtu valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Lielākā pakalpojuma izmaksu daļa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem. Veicot pacienta līdzmaksājumu, pacients saņem maksājumu apliecinošu dokumentu – čeku vai stingrās uzskaites kvīti,” atgādina Nacionālā veselības dienesta sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evija Štālberga. Pacienta līdzmaksājuma apmērs fiksēts Ministru kabineta noteikumos par veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību, un tas visās ārstniecības iestādēs ir vienāds.

Vairākas iedzīvotāju grupas Latvijā ir atbrīvotas no pacienta līdzmaksājumu veikšanas, piemēram, trūcīgas personas, grūtnieces, bērni līdz 18 gadu vecumam un citas. Šogad saraksts papildināts, iekļaujot tajā cilvēkus, kuriem noteikta II grupas invaliditāte. To paredz grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likuma 6. pantā, kuri stājas spēkā 2022. gadā. Tajā teikts, ka no pacientu līdzmaksājuma par medicīnisko rehabilitāciju, plānveida operācijām, laboratoriskiem un diagnosticējošiem izmeklējumiem ir atbrīvoti bērni un personas ar I un II invaliditātes grupu. Šim mērķim šogad atvēlēts 8,1 miljons eiro.

Lai arī varētu šķist, ka pacienta līdzmaksājuma apjoms nav pārāk liels, piemēram, par ārstēšanās dienu dienas stacionārā tie ir 7 eiro, bet par katru ambulatori vai dienas stacionārā veiktu operāciju – 4 eiro, daudziem cilvēkiem ar II grupas invaliditāti tas ļaus ietaupīt līdzekļus, lai, piemēram, iegādātos sev nepieciešamos medikamentus.

“Atbrīvojums no pacientu līdzmaksājumiem neattiecas uz maksājumu par valsts kompensējamajām zālēm, ja ārsts izraksta pacientam kompensējamo zāļu recepti. Arī zobārstniecības pakalpojumu saņemšanā diemžēl nekas nemainās – tie, tāpat kā līdz šim, tiek apmaksāti tikai bērniem,” skaidro Evija Štālberga. Arī ģimenes ārsta mājas vizīti no valsts budžeta joprojām apmaksā tikai bērniem un I grupas invalīdiem.

Pakalpojumu veidi, par kuriem tiek ieturēti pacientu līdzmaksājumi, ir uzskaitīti Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē: www.vmnvd.gov.lv/lv.

Jāuzrāda apliecība

Lai tiktu piemērots atbrīvojums, saņemot valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu, jāuzrāda invaliditātes apliecība. To bez maksas izsniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) uz tādu pašu termiņu, uz kādu noteikta invaliditāte. Kopš 2021. gada jūlija ieviestas jaunā parauga invaliditātes apliecības, kurās vairs netiek iekļauts sejas fotoattēls, tāpēc dažādu atvieg­lojumu saņemšanai, to skaitā atbrīvošanai no pacienta līdzmaksājuma, tā jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu – pasi vai eID karti.

Lai tiktu piešķirta invaliditātes grupa, VDEĀVK veic ekspertīzi bez personas klātbūtnes, balstoties uz ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta nosūtījumu un citiem iesniegtajiem dokumentiem, izņemot gadījumus, kad radušās neskaidrības vai nepieciešams uzdot papildu jautājumus. Kopš 2015. gadā Latvija invaliditātes noteikšanā piemēro Starptautiskās funkcionēšanas nespējas un veselības klasifikācijā iekļautās kategorijas, tiek novērtētas personas funkcionēšanas spējas, nevis tikai veselības traucējumi. Personām ar II grupas invaliditāti tā ir smaga, ar 60–79% darbspēju zaudējumu. Pieaugušajiem invaliditātes grupu piešķir uz sešiem mēnešiem, vienu, diviem vai pieciem gadiem un bez atkārtota invaliditātes ekspertīzes termiņa (uz mūžu).

VDEĀVK gada pārskats liecina, ka 2021. gada janvārī bija 193 154 pilngadīgas personas ar invaliditāti, no tām 89 273 ar II grupas invaliditāti.

Uzziņa!

Kam vēl ārstēšanu apmaksā valsts

• Kopš 2014. gada – bijušajiem zemessargiem ar I, II un III grupas invaliditāti, ja līgums par dienestu zemessardzē izbeigts invaliditātes, ievainojuma vai slimības dēļ, kas iegūta, pildot dienesta uzdevumus.

• Kopš 2020. gada – karavīriem, kuri atvaļināti no aktīvā militārā dienesta saistībā ar invaliditāti, ievainojumu vai slimību, kas iegūta, pildot dienesta pienākumus vai slimības dēļ, saglabā tiesības uz Aizsardzības ministrijas apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

• Bijušajiem Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem ar I, II un III grupas invaliditāti.