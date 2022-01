Foto: SHUTTERSTOCK

Cik ilgi Latvijā būs derīgs vakcinācijas sertifikāts? Izmaiņas stāsies spēkā jau 15.februārī







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Pēc mēneša – 15. februārī – Latvijā stāsies spēkā nosacījums par vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu. Uz ko tas attieksies? No kura brīža jāskaita sertifikāta derīguma termiņš? Kā ar sertifikāta termiņu gadījumos, ja Covid-19 pārslimota un veikta arī vakcinācija.

Atskaites punkts – nākamā diena pēc vakcinēšanās

Nacionālais veselības dienests informē, ka sertifikāta derīguma termiņš skaitāms no nākamās dienas pēc primārās vakcinācijas kursa pabeigšanas datuma. Tātad sertifikāta derīguma laiks jārēķina, sākot ar nākamo dienu pēc beidzamās (vai vienīgās, ja vakcinācija veikta ar vienas devas vakcīnu) devas saņemšanas.

Attiecīgi, ja veikta primārā Covid-19 vakcinācija ar AstraZeneca, Pfizer-BioNtech, Moderna ar divām vakcīnu devām, sertifikāts derīgs 270 dienas (9 mēnešus). Savukārt, ja saņemta viena Janssen vakcīnas deva, sertifikāta derīguma termiņš noteikts 150 dienas (5 mēneši).

Vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš attieksies tikai uz pakalpojumu saņemšanu un pasākumu apmeklēšanu epidemioloģiski drošā vidē, kur nepieciešams uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu. Klātienes darbam aizvien būs derīgs arī sertifikāts par primāro vakcināciju pret Covid-19. Sertifikāta derīguma termiņš netiek attiecināts uz bērniem līdz 18 gadiem, jo bērniem patlaban netiek veikta balstvakcinācija.

Ceļošanai sertifikāts ir derīgs 270 dienas (9 mēnešus) neatkarīgi no saņemtās vakcīnas nosaukuma. Tas nozīmē, ka ieceļot Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs var 9 mēnešus pēc primārās vakcinācijas. Bet attiecībā uz uzturēšanos konkrētajā valstī un nosacījumiem sertifikāta izmantošanai iekšzemē, pakalpojumu saņemšanai, pasākumu apmeklēšanai u.c., katra valsts ir tiesīga to noteikt neatkarīgi. Līdz ar to cilvēkam, piemēram, pirms došanās uz Vāciju, jānoskaidro Vācijas atbildīgajā valsts pārvaldes iestādē, kādas ir prasības attiecībā uz sertifikāta derīguma termiņu un izmantošanu Vācijā pēc ieceļošanas valstī.

Ja Covid-19 arī pārslimota

Gadījumos, ja Covid-19 infekcija pārslimota* pirms Covid-19 vakcinācijas un primārā vakcinācija veikta ar vienu vakcīnas AstraZeneca, Pfizer-BioNtech, Moderna vai Janssen devu, sertifikāts arī būs lietojams 270 dienas (9 mēnešus) pēc vakcinācijas.

Savukārt tie, kas primāro vakcināciju veikuši ar vienas devas Janssen Covid-19 vakcīnu un pārslimojuši* Covid-19 jau pēc vakcinācijas, varēs izmantot digitālo Covid-19 pārslimošanas sertifikātu, kas derīgs 180 dienas (6 mēnešus) pēc pārslimošanas fakta. Šādā gadījumā 270 dienas (9 mēnešus) pēc vakcinācijas ar Janssen būs derīgs arī vakcinācijas sertifikāts, kurš kļūs aktīvs 11 dienas pēc pozitīva testa. Jāņem gan vērā – ja cilvēks saslimst ar Covid-19*, vakcinācijas sertifikāta darbība tiek apturēta uz 11 dienām.

Ja cilvēks pārslimojis* Covid-19 un pēc tam saņēmis divas Covid-19 vakcīnas devas, vakcinācijas sertifikātam nav noteikts derīguma termiņš neatkarīgi no tā, cik sen infekcija pārslimota.

Arī tad, ja saņemta primārā vakcinācija ar divām AstraZeneca, Pfizer-BioNtech vai Moderna devām un pēc tam Covid-19 infekcija arī pārslimota*, vakcinācijas sertifikātam nebūs noteikts derīguma termiņš.

* Inficēšanās ar Covid-19 ir apstiprināta ar pozitīvu RNS testu, kas veikts laboratorijā.

Uzziņa

• Nosacījumi vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņam ieceļošanai Latvijā stāsies spēkā jau no 1. februāra, izmantošanai valsts iekšienē – no 15. februāra.

• Balstvakcinācijā veic vienu papildu devu, un balstvakcinācijas sertifikātam patlaban nav noteikts derīguma termiņš.

• No 1. februāra balstvakcinācijas sertifikāts kļūst derīgs, līdzko vakcinācijas iestāde būs ievadījusi datus par vakcinācijas faktu E-veselībā (48 h laikā pēc vakcinācijas).