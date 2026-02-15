Un ar šādām iekārtām mūs ārstē? Divām firmām atņemta akreditācija par medicīnas iekārtu paviršu pārbaudi 0
Diviem uzņēmumiem – SIA “ProMedica” un SIA “Medserviss-M” – atņemta akreditācija par medicīnas iekārtu pārbaužu veikšanu pavirši un formāli, vēsta TV3 raidījums “Nekā personīga”.
Raidījuma rīcībā nonākuši videomateriāli, kuros redzams, ka atsevišķās ārstniecības iestādēs medicīnas iekārtu ikgadējās tehniskās pārbaudes faktiski netiek veiktas, bet aprobežojas ar uzlīmju uzlīmēšanu un ierakstu izdarīšanu dokumentos. Fiksēti vismaz 20 pārkāpumi, tostarp defibrilatoru un pacientu monitoru pārbaudēs, kurās netika izmantotas nepieciešamās mērierīces un netika testēta iekārtu darbība.
Medicīnas iekārtu tehniskās pārbaudes jāveic reizi gadā, un tās īsteno akreditēti privāti uzņēmumi. Veselības inspekcija uzrauga lielāko daļu medicīnas tehnikas, savukārt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs – rentgena un staru terapijas iekārtas. Uzņēmumus akreditē Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs.
Izvērtējot iegūto informāciju, Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs 22. janvārī abiem uzņēmumiem atcēlis akreditāciju, liedzot turpmāk nodarboties ar medicīnas iekārtu testēšanu. “Medserviss-M” akreditācijas atcelšanu ir pārsūdzējis akreditācijas birojā. Uzņēmuma pārstāvji pārkāpumus neatzīst un norāda, ka veiktā pārbaude filmēta nelikumīgi.
Atbildīgās iestādes norāda uz ārstniecības iestāžu līdzatbildību par saņemto pakalpojumu kvalitātes uzraudzību. Vienlaikus tiek atzīts, ka valsts institūciju resursi ir ierobežoti – Veselības inspekcijā medicīnas iekārtu uzraudzībā iesaistīti daži darbinieki, bet Radiācijas drošības centrā ir desmit inspektori, kamēr pārbaudāmo iekārtu skaits mērāms tūkstošos.
Kopš 2017. gada nav centralizētas datu bāzes par ārstniecības iestādēs esošajām medicīnas iekārtām, kas apgrūtina uzraudzību. Pēc pārkāpumu atklāšanas atbildīgās institūcijas sola vērtēt iespējamos sistēmas uzlabojumus, taču konkrēts rīcības plāns vēl nav izstrādāts.
Kā liecina “Firmas.lv” informācija, SIA “ProMedica” reģistrēta 2018. gadā Olaines pagastā. Tās pamatkapitāls ir viens eiro. Firma vienpersoniski pieder Artūram Lementujevam, kurš pats ir arī tās valdē. Uzņēmums 2024. gadā apgrozījis 225 470 eiro un nopelnījis 17 280 eiro.
Savukārt 2004. gadā Rīgā reģistrētā SIA “Medserviss-M” uz pusēm pieder Igoram Štrausam un Vitālijam Pimenovam. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 2800 eiro. Kompānija pērn strādājusi ar 279 980 eiro apgrozījumu un nopelnījusi 20 540 eiro, taču Valsts ieņēmumu dienestam tā ir parādā aptuveni 31 700 eiro. Pērn 9. oktobrī uzņēmumam ierosināts tiesiskās aizsardzības process, liecina “Firmas.lv” apkopotie dati.