Tādu labprāt pirktu?! Iegādājoties “Fazer” tostermaizi, pircēja iepakojumā konstatējusi ko neierastu 0
20:13, 15. februāris 2026
Soctīklā “Threads” pamanījām kādas sievietes ierakstu, kuram viņa bija pievienojusi arī foto. Iegādājoties gardo “Fazer” maizīti, iepakojumā viņu sagaidījis pārsteigums – vienā maizē iekšā ir “bērniņš” – otra maize.

Arī komentētāji atzīst, ka ko tādu nav redzējuši un joko par attēlā redzamo. Kāds pat norāda, ka labprāt iegādātos šādu maizīti.

Izskatās pat mīļi. Sazinājāmies ar ražotāju, lai noskaidrotu, kā var gadīties šādas situācijas, kad vienā maizē iekšā it kā iecepta cita veida maizīte.

Izrādās, ka skaidrojums ir pavisam vienkāršs: “Pēc recepšu maiņas uz ražošanas līnijas, pārejot no tumšākas mīklas uz gaišāku, industriālajā dalīšanas iekārtā īslaicīgi var saglabāties iepriekšējās mīklas atlikums. Parasti pēc šādām recepšu maiņām pirmās maizes vienības netiek laistas tirdzniecībā, taču šoreiz cilvēciskas kļūdas dēļ tas nenotika, un produkts nonāca līdz veikala plauktam.

Uzsveram, ka tas ir vizuāls defekts, kas neietekmē maizes lietošanas drošību, taču neatbilst mūsu kvalitātes standartiem.”

