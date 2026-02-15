Ko darīt ar tējkannā atlikušo ūdeni – izliet vai atstāt nākamreizei? Atbilde, kas ne visiem zināma 0
Reti kurš, vārot ūdeni tējkannā, precīzi nomēra nepieciešamo daudzumu. Tāpēc pēc tējas vai kafijas pagatavošanas tējkannā bieži paliek lieks ūdens. Daudziem rodas jautājums – vai to drīkst izmantot atkārtoti nākamajā dienā, vai tomēr labāk izliet?
Aptaujas rāda, ka cilvēku viedokļi dalās. Piemēram, SGS institūta Fresenius 2017. gadā veiktajā pētījumā 53% aptaujāto atzina, ka atlikušo ūdeni nākamajā dienā izlej, savukārt 47% to izmanto atkārtoti. Taču eksperti uzsver – lielākajā daļā gadījumu atkārtota ūdens uzvārīšana nav bīstama.
Furtvangen universitātes mikrobioloģijas un higiēnas profesors Markuss Egerts norādījis, ka stāvošā ūdenī baktērijas tiešām var uzkrāties, tomēr uzvārīšana tās efektīvi iznīcina. Ja ūdens tiek uzkarsēts vismaz līdz 60–70°C un turēts šajā temperatūrā pāris minūtes, risks praktiski nepastāv.
Tāpēc parastajām tējkannām, kas automātiski uzvāra ūdeni līdz 100°C, šī problēma nav aktuāla. Tomēr ierīcēs, kur var izvēlēties zemākas temperatūras režīmus, drošības nolūkos labāk izmantot svaigu ūdeni.
Vēl viens aspekts ir kaļķakmens veidošanās. Ja ūdens tējkannā paliek ilgāk, tas var veicināt nogulšņu veidošanos. Lai gan pats kaļķis nav kaitīgs veselībai (pat tiek uzskatīts par organismam vērtīgu minerālvielu avotu), tas var ietekmēt ūdens garšu un palielināt uzvārīšanas laiku.
Duisburgas-Esenes universitātes profesors Torstens Šmits gan norāda, ka šis efekts būs minimāls, jo kaļķakmens veidojas galvenokārt pašā uzsildīšanas procesā. Tāpēc regulāra tējkannas atkaļķošana tāpat ir neizbēgama – piemēram, ar citronskābi.
Daži cilvēki baidās, ka atkārtoti vārot ūdeni, no tējkannas materiāla varētu izdalīties kaitīgas vielas. Tomēr eksperti uzsver, ka mūsdienu tējkannās vielas, kas varētu būt kaitīgas veselībai, būtiski neizdalās. Tomēr, lai samazinātu iespējamo mikroplastmasas risku, drošāk ir izvēlēties metāla tējkannas.
Bieži tējkannām ir minimālais uzpildes līmenis – piemēram, 0,5 litri. Ja cilvēkam vajadzīga tikai viena tējas krūze (ap 250 ml), puse ūdens paliek pāri. Ja šo ūdeni katru dienu izlej, gada laikā tas var sasniegt apmēram 91 litru.
Tomēr finansiāli tas gandrīz neko nemaina – šāds ūdens daudzums gadā izmaksā tikai ap 11 centiem. Ja tomēr nevēlas to izšķērdēt, atlikušajam ūdenim var ļaut atdzist un izmantot to, piemēram, puķu laistīšanai vai tīrīšanai.
Secinājums? Eksperti uzskata, ka atkārtoti uzvārīt ūdeni tējkannā ir droši, īpaši, ja tas tiek uzkarsēts līdz pilnai vārīšanās temperatūrai. Tomēr, ja ūdens ilgstoši stāvējis vai tiek uzsildīts tikai līdz zemākai temperatūrai, drošības labad var izvēlēties svaigu ūdeni. Vispraktiskākais risinājums – vienkārši mēģināt uzpildīt tējkannu pēc iespējas precīzāk.