Viņi tik tikko saderinājās! Niks Endziņš paziņo, ka pārtraucis attiecības ar Sindiju Bokāni 1
29.janvārī par saderināšanos paziņoja šova “Slavenības. Bez filtra” jaunpienācēji – uzņēmējs Niks Endziņš un digitālā satura veidotāja Sindija Bokāne. 4.februāra vakarā Endziņš “Instagram” īso stāsu jeb “stories” sadaļā publicējis ierakstu, ka attiecības ar Sindiju ir beigušās.
Viņš, publicējot video no bildinājuma brīža, rakstīja: “Vēlos paziņot, ka ar Sindiju esam pārtraukuši attiecības. Es nevaru katru dienu dzīvot ilūzijās un izlikties, ka esmu laimīgs! Dažkārt ar centieniem vien nepietiek un ir jāprot palaist.”
Endziņš norādīja: “Tu vari sievietei kaut vai tūkstoš rozes nolikt pie kājām, bet ja viņas sirds ir citur, tad ne par kādu naudu mīlestību nenopirksi!”
Paziņojums par šķiršanos nācis negaidīti. Vēl pirms pāris stundām savā “Instagram” Endziņš publicēja video ar saderināšanās mirkli, rakstot: “Katra tā dzīves situācija, kas tavā dzīvē notiek, tevi aizved pie kaut kā vērtīga, un manā dzīvē vērtīga esi Tu!”
Cilvēki sociālajos tīklos reaģējuši uz Endziņa publicēto. Kāds pauž, ka tas viss ir teātris, un cilvēki tiek maldināti.
Sindija pagaidām notikušo nav komentējusi publiski.