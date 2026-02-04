FOTO: ekrānuzņēmums / “Instagram”

Viņi tik tikko saderinājās! Niks Endziņš paziņo, ka pārtraucis attiecības ar Sindiju Bokāni 1

kokteilis.lv
20:07, 4. februāris 2026
Kokteilis Mīli

29.janvārī par saderināšanos paziņoja šova “Slavenības. Bez filtra” jaunpienācēji – uzņēmējs Niks Endziņš un digitālā satura veidotāja Sindija Bokāne. 4.februāra vakarā Endziņš “Instagram” īso stāsu jeb “stories” sadaļā publicējis ierakstu, ka attiecības ar Sindiju ir beigušās.

Receptes
Kāpēc nekad nedrīkst mest pelmeņus verdošā ūdenī – atceries to beidzot uz visiem laikiem!
Kokteilis
Gudrie dzīvo Rīgā, seksīgie – Jūrmalā, bet dumjie…. MI atklāj, ko domā par cilvēkiem dažādās Latvijas pilsētās 53
Sarunas Abū Dabī ir tikai izlikšanās: patiesībā Krievija, iespējams, gatavojas pavisam savādākam scenārijam
Lasīt citas ziņas

Viņš, publicējot video no bildinājuma brīža, rakstīja: “Vēlos paziņot, ka ar Sindiju esam pārtraukuši attiecības. Es nevaru katru dienu dzīvot ilūzijās un izlikties, ka esmu laimīgs! Dažkārt ar centieniem vien nepietiek un ir jāprot palaist.”

Endziņš norādīja: “Tu vari sievietei kaut vai tūkstoš rozes nolikt pie kājām, bet ja viņas sirds ir citur, tad ne par kādu naudu mīlestību nenopirksi!”

CITI ŠOBRĪD LASA
Igaunijas prezidents: Ukrainai jāpieņem lēmums atdot Krievijas sagrābtās teritorijas
VIDEO. Gatavojas Valentīndienai? Lietuviete iemūžina mājas runci rotaļājamies ar lapsu
VIDEO. Uzreiz pie lielās pakas! Veikala apmeklētāju pie sēklu plaukta patīkami pārsteidzis mazs putniņš
Ekrānuzņēmums no “Instagram” @niksendzins

Paziņojums par šķiršanos nācis negaidīti. Vēl pirms pāris stundām savā “Instagram” Endziņš publicēja video ar saderināšanās mirkli, rakstot: “Katra tā dzīves situācija, kas tavā dzīvē notiek, tevi aizved pie kaut kā vērtīga, un manā dzīvē vērtīga esi Tu!”

Cilvēki sociālajos tīklos reaģējuši uz Endziņa publicēto. Kāds pauž, ka tas viss ir teātris, un cilvēki tiek maldināti.

Sindija pagaidām notikušo nav komentējusi publiski.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“Es būšu tava sieva Sindija Endziņa!” Saderinājušies uzņēmējs Niks Endziņš un digitālā satura veidotāja Sindija Bokāne
Kokteilis
Latvijas slavenākais jaunais pāris turpina likt visiem noskatīties romantikā ar skaudību: Grūti jau citreiz ir ar tevi!
Kokteilis
“Ne jau visām ir tāds mīļotais cilvēks.” Endziņš mīļotajai dāmai sagatavojis pavisam īpašu pārsteigumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.