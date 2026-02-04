Pēc šķiršanās Samanta Tīna sper vēl vienu nozīmīgu soli savā dzīvē 0
Aizvadītā gada nogalē dziedātāja Samanta Tīna nāca klajā ar paziņojumu, ka šķiras no sava vīra. Tagad dziedātājas dzīvē gaidāmas atkal jaunas pārmaiņas.
Par tām viņa paziņoja saviem sekotājiem sociālā tīkla “Instagram” īso stāstu jeb “stories” sadaļā.
Publicējot video no savām mājām, Samanta Tīna paziņoja, ka nolēmusi pārcelties. Zināms, ka dziedātāja vairākus gadus dzīvoja apartamentos “Panorama Plaza” Pārdaugavā.
Kur tagad dzīvos dziedātāja nav zināms, bet līdzi viņa nevēlas neko ņemt, solot rīkot iedzīves ūtrupi. “Man ir sajūta, ka tas viss nav mans,” sacīja dziedātāja.
Lai gan viņa sacīja, ka viņas dzīvoklī “ir tik skaisti”, uzsverot, cik idilliski jutusies savās mājās, savā templī, dziedātājas lēmums neesot maināms.